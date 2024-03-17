Отдых в Крыму: на полуострове развиваются глэмпинги

Вегетарианцев в мире становится все больше. Удовлетворением их потребностей занимаются не только производители продуктов и работники торговли, но и специалисты туристической отрасли.

Для хорошего физического и духовного здоровья человеку необходимо правильно питаться. Кроме того, от пищи зависит развитие его умственной деятельности. В меню вегетарианцев – исключительно растительные и молочные продукты. Мясо животных они не употребляют в пищу, также отказываясь от рыбы и морепродуктов. Вегетарианцев в мире становится все больше. Удовлетворением их потребностей занимаются не только производители продуктов и работники торговли, но и специалисты туристической отрасли.

С каждым годом среди жителей Крыма появляется все больше вегетарианцев, что привело к расширению ассортимента соответствующей продукции. На полуострове постоянно открываются специализированные магазины.

В Крым на отдых все чаще ездят сторонники здорового образа жизни. Они посещают семинары и практики для самопознания и духовного развития. Среди них есть многочисленные вегетарианцы.

По данным сервиса Tvil.ru, Крымский полуостров – самое популярное направление у туристов, которые считают себя вегетарианцами (веганами). Крымские компании и фермеры занимаются изготовлением сыров тофу, горького шоколада, эко-десертов, основу которых составляют местные плодовые соки и пюре, орехи, сухофрукты и морские водоросли.

В крымских прибрежных поселках для вегетарианцев открывают глэмпинги с удобными домиками в окружении красивой природы, и специально разработанным меню. Местами их расположения могут быть песчаные пляжи на курортах, сады и долины. Они гармонируют с окружающей средой и имеют разную конфигурацию – от глэмп-палаток до сафари-тентов, от юрты или вигвама до гео-купола или сферы. По своему внутреннему наполнению – это комфортабельные «номера» с удобными спальными местами. Глэмпинги оснащены всем необходимым для комфортного времяпрепровождения – бытовой техникой, мини-кухней, туалетом, ванной или душем.

Глэмпинг открыли для проведения различных практик, ретритов и семинаров. Гости занимаются звуковыми медитациями и йогой, наслаждаются спокойным и умиротворяющим отдыхом на лоне природы. Курить и употреблять алкогольные напитки здесь нельзя. На территории глэмпинга есть ресторан растительной кухни «PRANA», в котором царит благостная обстановка. Умеренная обработка продуктов способствует усвоению праны, под которой подразумевается жизненная энергия. Здесь созданы все условия для физического и ментального очищения, — озвучивают свою концепцию создания в Крыму глемпинга основатели крымского развивающегося центра «Ananda Glamping», расположенного на территории красивого грушевого сада «Любви» в селе Трудолюбовка Бахчисарайского района.