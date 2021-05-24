Отдыхать! Куда путешественники поедут на поездах в июне

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда российские путешественники планируют отправиться в июне на поезде.
Средний чек за поездку в одну сторону по уже оформленным билетам составляет 3 174 рубля в одну сторону, на 2% меньше, чем годом ранее, — отмечают в пресс-службе сервиса.
Топ-20 популярных ж/д направлений по России в июне
|Направление
|Доля пассажиров
|Средний чек в одну сторону
|Москва — Санкт-Петербург
|11,9%
|2906
|Москва — Анапа
|3,4%
|4210
|Москва — Казань
|1,5%
|2738
|Москва — Нижний Новгород
|1,1%
|1435
|Москва — Симферополь
|1,1%
|6620
|Москва — Новороссийск
|1,1%
|4658
|Москва — Адлер
|1,0%
|5381
|Москва — Лазаревское
|0,9%
|5067
|Санкт-Петербург — Симферополь
|0,8%
|4926
|Москва — Сочи
|0,7%
|6263
|Москва — Петрозаводск
|0,6%
|2816
|Санкт-Петербург — Анапа
|0,6%
|4639
|Москва — Туапсе
|0,5%
|4717
|Москва — Ейск
|0,5%
|3475
|Москва — Ярославль
|0,5%
|899
|Москва — Белгород
|0,4%
|1876
|Москва — Иваново
|0,4%
|898
|Москва — Феодосия
|0,4%
|3351
|Москва — Ростов-на-Дону
|0,4%
|3704
|Москва — Воронеж
|0,4%
|1745
Данные по билетам с датами поездки в период с 1 по 30 апреля
Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру
Возглавляет рейтинг традиционно направление Москва — Санкт-Петербург, куда оформляются примерно 12% билетов. Средний чек в одну сторону составляет 2,9 тыс. рублей. На втором месте по популярности направление Москва — Анапа, средний чек здесь составляет 4,2 тыс. рублей. Замыкает тройку направление Москва — Казань, билет обходится в среднем в 2,7 тыс. рублей.
У путешественников из Санкт-Петербурга помимо Москвы в топ-3 входят направления Санкт-Петербург — Симферополь и Санкт-Петербург — Анапа. Средний чек по этим двум направлениям равен соответственно 4,9 тыс. рублей и 4,6 тыс. рублей в одну сторону.
Также в топ-20 вошли такие южные направления, как Москва — Симферополь, Москва — Новороссийск, Москва — Адлер, Москва — Лазаревское, Москва — Сочи, Москва — Туапсе, Москва — Ейск, Москва — Феодосия.
Помимо этого популярностью в июне у путешественников будут пользоваться ж/д направления Москва — Нижний Новгород, Москва — Петрозаводск, Москва — Ярославль, Москва — Белгород, москва — Иваново, Москва — Ростов-на-Дону и Москва — Воронеж.
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