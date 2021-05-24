Отдыхать! Куда путешественники поедут на поездах в июне

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда российские путешественники планируют отправиться в июне на поезде.

Средний чек за поездку в одну сторону по уже оформленным билетам составляет 3 174 рубля в одну сторону, на 2% меньше, чем годом ранее, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Топ-20 популярных ж/д направлений по России в июне

Направление Доля пассажиров Средний чек в одну сторону Москва — Санкт-Петербург 11,9% 2906 Москва — Анапа 3,4% 4210 Москва — Казань 1,5% 2738 Москва — Нижний Новгород 1,1% 1435 Москва — Симферополь 1,1% 6620 Москва — Новороссийск 1,1% 4658 Москва — Адлер 1,0% 5381 Москва — Лазаревское 0,9% 5067 Санкт-Петербург — Симферополь 0,8% 4926 Москва — Сочи 0,7% 6263 Москва — Петрозаводск 0,6% 2816 Санкт-Петербург — Анапа 0,6% 4639 Москва — Туапсе 0,5% 4717 Москва — Ейск 0,5% 3475 Москва — Ярославль 0,5% 899 Москва — Белгород 0,4% 1876 Москва — Иваново 0,4% 898 Москва — Феодосия 0,4% 3351 Москва — Ростов-на-Дону 0,4% 3704 Москва — Воронеж 0,4% 1745

Данные по билетам с датами поездки в период с 1 по 30 апреля

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

Возглавляет рейтинг традиционно направление Москва — Санкт-Петербург, куда оформляются примерно 12% билетов. Средний чек в одну сторону составляет 2,9 тыс. рублей. На втором месте по популярности направление Москва — Анапа, средний чек здесь составляет 4,2 тыс. рублей. Замыкает тройку направление Москва — Казань, билет обходится в среднем в 2,7 тыс. рублей.

У путешественников из Санкт-Петербурга помимо Москвы в топ-3 входят направления Санкт-Петербург — Симферополь и Санкт-Петербург — Анапа. Средний чек по этим двум направлениям равен соответственно 4,9 тыс. рублей и 4,6 тыс. рублей в одну сторону.

Также в топ-20 вошли такие южные направления, как Москва — Симферополь, Москва — Новороссийск, Москва — Адлер, Москва — Лазаревское, Москва — Сочи, Москва — Туапсе, Москва — Ейск, Москва — Феодосия.

Помимо этого популярностью в июне у путешественников будут пользоваться ж/д направления Москва — Нижний Новгород, Москва — Петрозаводск, Москва — Ярославль, Москва — Белгород, москва — Иваново, Москва — Ростов-на-Дону и Москва — Воронеж.

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