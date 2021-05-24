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Отдыхать! Куда путешественники поедут на поездах в июне
фото: Free-Photos (pixabay.com)

Отдыхать! Куда путешественники поедут на поездах в июне

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:43 24.05.2021

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда российские путешественники планируют отправиться в июне на поезде.

Средний чек за поездку в одну сторону по уже оформленным билетам составляет 3 174 рубля в одну сторону, на 2% меньше, чем годом ранее, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Топ-20 популярных ж/д направлений по России в июне

НаправлениеДоля пассажировСредний чек в одну сторону
Москва — Санкт-Петербург11,9%2906
Москва — Анапа3,4%4210
Москва — Казань1,5%2738
Москва — Нижний Новгород1,1%1435
Москва — Симферополь1,1%6620
Москва — Новороссийск1,1%4658
Москва — Адлер1,0%5381
Москва — Лазаревское0,9%5067
Санкт-Петербург — Симферополь0,8%4926
Москва — Сочи0,7%6263
Москва — Петрозаводск0,6%2816
Санкт-Петербург — Анапа0,6%4639
Москва — Туапсе0,5%4717
Москва — Ейск0,5%3475
Москва — Ярославль0,5%899
Москва — Белгород0,4%1876
Москва — Иваново0,4%898
Москва — Феодосия0,4%3351
Москва — Ростов-на-Дону0,4%3704
Москва — Воронеж0,4%1745

Данные по билетам с датами поездки в период с 1 по 30 апреля

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

Возглавляет рейтинг традиционно направление Москва — Санкт-Петербург, куда оформляются примерно 12% билетов. Средний чек в одну сторону составляет 2,9 тыс. рублей. На втором месте по популярности направление Москва — Анапа, средний чек здесь составляет 4,2 тыс. рублей. Замыкает тройку направление Москва — Казань, билет обходится в среднем в 2,7 тыс. рублей.

У путешественников из Санкт-Петербурга помимо Москвы в топ-3 входят направления Санкт-Петербург — Симферополь и Санкт-Петербург — Анапа. Средний чек по этим двум направлениям равен соответственно 4,9 тыс. рублей и 4,6 тыс. рублей в одну сторону.

Также в топ-20 вошли такие южные направления, как Москва — Симферополь, Москва — Новороссийск, Москва — Адлер, Москва — Лазаревское, Москва — Сочи, Москва — Туапсе, Москва — Ейск, Москва — Феодосия.

Помимо этого популярностью в июне у путешественников будут пользоваться ж/д направления Москва — Нижний Новгород, Москва — Петрозаводск, Москва — Ярославль, Москва — Белгород, москва — Иваново, Москва — Ростов-на-Дону и Москва — Воронеж.

Tutu.ru (Туту.ру) — российский сервис путешествий №1 (данные кросс-медийной панели GfK, март 2018), где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели, оформить командировку, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии. Туту.ру работает с середины 2003 года и насчитывает ежемесячную аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникальных пользователей. По данным SimilarWeb за январь 2021 года, Туту.ру входит в топ-20 самых популярных сайтов в мире в категории Travel.  

Отдыхать! Куда путешественники поедут на поездах в июне

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