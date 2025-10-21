Отдыхать в Крыму осенью будут более четырёх тысяч детей

И если в общем говорить о нашем реестре, то у нас 22 круглогодичных детских оздоровительных лагеря. С октября работают семнадцать. В них входят и федеральные, и крымские лагеря, – сказал Донченко. — В частности, если мы говорим конкретно про крымскую повестку и наших детей, то у нас министерством на базе семи детских лагерей будут организованы смены в осенний каникулярный и неканикулярный период. Это более четырех тысяч детей.

По его словам, Крым был и остается флагманом детского отдыха и оздоровления и продолжает совершенствоваться в этом направлении.

Кроме того, в лагере «Звездный» пройдет смена для лидеров ученического самоуправления как раз в осенний период, это 550 детей. И для обучающихся общеобразовательных учреждений будет задействован детский оздоровительный лагерь «Радуга» на базе общеобразовательного учреждения «Феодосийская санаторная школа-интернат, – добавил Донченко.

Свои двери перед крымскими школьниками в том числе откроют: Всероссийский детский центр «Алые паруса», а также лагеря «Воронеж», «Парус», «Юность», «Лучистый».

Впервые в декабре

Новшеством этого года станут декабрьские оздоровительные смены, в частности благодаря запуску новых корпусов в лагерях «Фортуна» и «Сокол», которые теперь есть у Крыма «в запасе», подчеркнул он.

В прошлом году были построены и в этом запущены модульные корпуса по федеральной программе развития детского отдыха на 300 мест. Четыре корпуса в «Фортуне» было открыто и два в «Соколе». С отоплением, доступная среда в них. Благодаря этим новшествам мы еще будем увеличивать охват в осенний и весенний период, – сказал он.

Среди «позднего» отдыха, по его словам, две профильные смены для 1700 обучающихся из 6 – 8 детских казачьих классов, которые пройдут с 19 ноября до 9 декабря.