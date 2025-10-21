Прямо сейчас:
Отдыхать в Крыму осенью будут более четырёх тысяч детей
21.10.2025

Более четырех тысяч крымских школьников смогут отдохнуть в детских оздоровительных лагерях республики в осенний период на каникулах и не только, причем новшеством этого года станут декабрьские смены. Об этом в эфире радио «Спутник Крыму» рассказал заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Илья Донченко.

Ждут крымчан

По его словам, Крым был и остается флагманом детского отдыха и оздоровления и продолжает совершенствоваться в этом направлении.

И если в общем говорить о нашем реестре, то у нас 22 круглогодичных детских оздоровительных лагеря. С октября работают семнадцать. В них входят и федеральные, и крымские лагеря, – сказал Донченко. — В частности, если мы говорим конкретно про крымскую повестку и наших детей, то у нас министерством на базе семи детских лагерей будут организованы смены в осенний каникулярный и неканикулярный период. Это более четырех тысяч детей.

Впервые в декабре

Новшеством этого года станут декабрьские оздоровительные смены, в частности благодаря запуску новых корпусов в лагерях «Фортуна» и «Сокол», которые теперь есть у Крыма «в запасе», подчеркнул он.

В прошлом году были построены и в этом запущены модульные корпуса по федеральной программе развития детского отдыха на 300 мест. Четыре корпуса в «Фортуне» было открыто и два в «Соколе». С отоплением, доступная среда в них. Благодаря этим новшествам мы еще будем увеличивать охват в осенний и весенний период, – сказал он.

Среди «позднего» отдыха, по его словам, две профильные смены для 1700 обучающихся из 6 – 8 детских казачьих классов, которые пройдут с 19 ноября до 9 декабря.

Кроме этого, мы подготовили инклюзивную смену для талантливых детей, которая пройдет с 29 ноября по 8 декабря на базе детского оздоровительного центра «Сокол». И последняя смена в этом году, мы ее назвали «Рождественская сказка», будет для талантливых детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства. Она начнется 18 декабря и закончится 27 декабря, – рассказал Донченко.

Работы много

По словам замминистра, сегодня перед детскими оздоровительными центрами Крыма «поставлена задача заключать сетевые договора с образовательными учреждениями, чтобы дети могли даже в неканикулярный период получать и образование, и оздоровление одновременно».

Есть нюансы, где-то надо еще нам дорабатывать, чтобы расширять систему отдыха и оздоровления в осенний и весенний, систему получения детьми образования, – пояснил замминистра.

По его словам, пока летний отдых в детских оздоровительных лагерях остается наиболее популярным и на него самый большой спрос, однако в Крыму продолжают работу по привлечению в лагеря в осенне-зимний период.

Проводим дополнительные работы, делаем интересные программы, смены, экскурсии, чтобы детей в этот период привлечь, – отметил Донченко.

Более того, заинтересовывать отдыхом намерены не только детей, но и их учителей, чтобы и решить кадровый вопрос, и дать отдохнуть всем.

В этом году мы по примеру кадетских смен в качестве вожатых будем привлекать непосредственно работников образовательных учреждений либо классных руководителей. То есть мы хотим так сделать, чтобы весь класс ехал на оздоровление. И у них будет своя интересная программа, – пояснил Донченко.

Он подчеркнул, что если частные лагеря в Крыму самостоятельно планируют свою повестку и ценовую политику, причем осенью путевки дешевле, то в государственных, бюджетных средствах размещения – а их в республике 21 – отдых абсолютно бесплатный.

Причем попасть в льготную категорию может каждый, приложив чуть усилий.

Ты можешь грамоту заработать, отличником быть, вступить в «Движение Первых». То есть просто немного активности – и ты уже в детском оздоровительном лагере Республики Крым, – резюмировал представитель профильного министерства.

источник: РИА Новости Крым 

