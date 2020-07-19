Отели Евпатории загружены на 70-95%. Причем по прошлогодним ценам

Крыму удается не допустить ухудшения эпидобстановки в регионе при высоком спросе на отдых, Об этом сообщает пресс-служба минкурортов РК. Мало того, пока удается удерживать цены на прошлогоднем уровне. Так, санатории и отели Евпатории не поднимали стоимость даже при повышенном спросе туристов, не смотря на рост затратной части. Как сообщили в санаторно-оздоровительном центре «Империя», количество заявок от туристов значительно превышает прошлый год. На сегодня загрузка отеля достигает 90-95%, как и в прошлом году.

Не смотря на высокий уровень загрузки, стоимость осталась прежней. Хорошие прогнозы на осень — продано уже 40% номеров на сентябрь. Планируем превысить показатель прошлого года и заполнить 90% номеров, — отметил директор «Империи» Андрей Великжанин.

Почти полная загрузка и в «Ribera Resort & SPA». На сегодня в отеле занято уже порядка 93% номеров, тогда как в том году на эту же дату было заполнено 85%. На август уже забронировано 80% номеров.

В основном мы сохраняли цены прошлого года и подняли стоимость только по коэффициенту на остаток номерного фонда, — говорит генеральный директор гостиничного комплекса Андрей Краснов.

Есть рост спроса и в санатории для детей и детей с родителями «Бригантина», там занято уже 70% номеров по прошлогодним ценам.

В целом по Евпатории, ценовая политика в санаториях достаточно гибкая, стоимость проживания с лечением варьируется от 1,8 до 10 тыс. рублей в сутки. В детских оздоровительных лагерях – от 1,1тыс. руб. до 2,8 тыс. рублей в сутки. В гостиницах средняя цена в номере «эконом» класса с завтраком составляет от 2,5 тыс. рублей до 19 тыс. рублей.

Сегодня был очередной выезд рабочей группы в Евпаторию, мы посетили порядка 20 объектов размещения. По итогам мониторинга фактических замечаний не было. Отели и санатории ответственно выполняют все предписания Роспотребнадзора, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе, — рассказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Для контроля соблюдения всех требований созданы совместные мониторинговые группы от минкурортов РК, Роспотребнадзора и минздрава, которые проводят консультационные рейды по объектам размещения в ежедневном режиме. На данный момент проверку прошли порядка 60% всех объектов в Крыму.