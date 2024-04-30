Отели и санатории Крыма разработали спецпредложения для проекта «Расцветай в Крыму!»

В Республике разработали Карту и Календарь цветений, а также объединили спецпредложения крымских отелей и различные варианты отдыха на весенне-летний сезон в едином Спецпроекте «Расцветай в Крыму!». Об этом сообщили в министерстве курортов и туризма РК.

Отдых в более 150 крымских отелях и санаториях доступен со скидкой 20% на протяжении всего мая. Акция приурочена к информационной кампании «Расцветай в Крыму» для туристов, которые планируют провести каникулы на полуострове.

Отели от 1 до 5 звезд расположены в Ялте, Алуште, Евпатории, Коктебеле, Судаке, Феодосии и Симферополе. Для участия в акции на сайте Спецпроекта в виджете бронирования нужно ввести промокод MAY2024.

В отелях и санаториях Южного берега Крыма гостям предлагают скидки на проживание до 40%, спецтарифы, оздоровление и спа-релакс, комплиментарные услуги и, конечно же, развлекательные программы. Например, во многих здравницах ярко и по-семейному отметят майские праздники. Кроме того, продлена акция «Раннее бронирование».

Подготовиться к лету приглашают многочисленные отели и здравницы, расположенные на западном побережье Крыма. Для гостей – скидки на отдых до 50%, спецтарифы для крымчан, пенсионеров, бесплатное проживание для детей, акция «Раннее бронирование», праздничные программы и различные активности.

Отели восточного и юго-восточного Крыма – край золотых песков и изумрудно-бирюзового моря — предлагают скидки и бонусы, спа-процедуры и анимацию для детей и взрослых. Также можно успеть воспользоваться акцией «Раннее бронирование».

С 8 апреля спецпроект «Расцветай в Крыму!» размещён на едином медиаресурсе официального Туристического портала Travel Crimea. Координатор и организатор проекта «Расцветай в Крыму!» – министерство курортов и туризма РК.