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Отели Крыма начали закрывать продажи на лето
фото: dimitrisvetsikas1969 (pixabay.com)

Отели Крыма начали закрывать продажи на лето

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:54 04.05.2021

Крымские отели начали закрывать бронирование мест на летний сезон из-за уже имеющейся высокой загрузки всех мест отдыха, сообщил ТАСС руководитель крымского отделения Российского союза туриндустрии Борис Зелинский.

В зависимости от объекта высокий уровень бронирования [в] Большой Ялте, где-то уже до 80-90%, а на некоторых уже даже объявлен стоп. Следом идет Большая Алушта — тоже южный берег Крыма, высокий уровень бронирований — до 70-80% загрузка, менее популярные — по 60%.

По словам эксперта, повышенный спрос наблюдается и на курортах западного и восточного побережий Крыма, которые обычно не так востребованы у туристов: популярные объекты на летний период заполнены на 60-70%. Специалист считает: всего за год Крым примет 8-9 млн туристов. Напомним, ранее Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что с начала года республика уже приняла 1 млн гостей. Министр курортов и туризма Вадим Волченко оценивал турпоток на майские праздники еще в 1 млн человек.

Отели Крыма начали закрывать продажи на лето

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