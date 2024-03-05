«Отелло» из Севастополя обвиняется в покушении на убийство

На что толкает ревность.

Следователи предъявили обвинение 31-летнему жителю Севастополя, покушавшемуся на убийство ялтинца (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ). На преступление мужчину толкнула… ревность.

Следственным отделом по городу Ялта установлено, что житель Севастополя подкараулил возле дома в поселке Массандра своего знакомого, к которому ревновал супругу, вылил на него заранее приготовленную воспламененную горючую жидкость, после нанес удар ножом в тело и скрылся. Пострадавший самостоятельно погасил пламя в местной речке и обратился к соседям для вызова врачей. В связи с ожогами лица, шеи, рук и тела, а также колото-резаной раной в поясничной области потерпевшему в настоящее время оказывается необходимая стационарная медицинская помощь, — сообщили в Следкоме.

На месте происшествия следователями изъяты образцы горючей жидкости и иные объекты. Фигурант во взаимодействии с сотрудниками МВД России по Республике Крым был оперативно задержан.

По ходатайству следователя злоумышленник заключен под стражу. Продолжаются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.