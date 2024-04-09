«Отелло» из Севастополя подумает над своим поведением в местах не столь отдаленных

Житель Севастополя подозревается в угрозах расправой своей сожительнице. «Отелло» задержан. Выяснилось, что причиной бытового конфликта семейной пары стало злоупотребление спиртными напитками и чувство ревности.

В выходной день 30-летний местный житель изрядно напился и стал обвинять свою 45-летнюю сожительницу в неверности. Мужчина был уверен в своей правоте и никак не успокаивался. Сначала он принялся угрожать женщине расправой, обещая её задушить. Затем таскал её по квартире, и после перешёл от слов к делу – взял подушку и принялся душить сожительницу.

После нескольких попыток гнев ревнивца не утих: в завершение он схватился за нож и, направляя его в сторону женщины, обещал её убить. За происходящим наблюдала 15-летняя дочь потерпевшей, ей удалось передать матери телефон для вызова полиции, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.