«Отелло» из Севастополя подумает над своим поведением в местах не столь отдаленных

Куда заводит нетрезвый приступ ревности.
Житель Севастополя подозревается в угрозах расправой своей сожительнице. «Отелло» задержан. Выяснилось, что причиной бытового конфликта семейной пары стало злоупотребление спиртными напитками и чувство ревности.
В выходной день 30-летний местный житель изрядно напился и стал обвинять свою 45-летнюю сожительницу в неверности. Мужчина был уверен в своей правоте и никак не успокаивался. Сначала он принялся угрожать женщине расправой, обещая её задушить. Затем таскал её по квартире, и после перешёл от слов к делу – взял подушку и принялся душить сожительницу.
После нескольких попыток гнев ревнивца не утих: в завершение он схватился за нож и, направляя его в сторону женщины, обещал её убить. За происходящим наблюдала 15-летняя дочь потерпевшей, ей удалось передать матери телефон для вызова полиции, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.
Установлено, что заявительница и подозреваемый совместно проживают с сентября 2023 года. Свою вину мужчина не признает.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»), ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
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С тегами: УМВД России в Севастополе