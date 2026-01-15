Отказывается платить долг по кредиту: жительница Красноперекопска рискует лишиться автомобиля

Взяв кредит на общую сумму 4 млн рублей в одном из банковских учреждений, жительница Красноперекопска не стала погашать задолженность даже после вынесенного судебного решения. В результате чего, судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по г. Красноперекопску и Красноперекопскому району Главного управления возбудил в отношении должницы исполнительное производство.

В рамках исполнительного производства сотрудник органов принудительного исполнения проверил имущественное положение гражданки, выявил у нее в собственности автомобиль Тойота Камри, наложив на него запрет на совершение регистрационных действий, арестовал банковские счета женщины, а также временно ограничил её в праве выезда за границу Российской Федерации. Зная об этом, жительница Красноперекопска по-прежнему уклонялась от погашения задолженности по кредиту. Тогда судебный пристав-исполнитель отделения объявил транспортное средство должницы в исполнительный розыск и направил ориентировку о задержании автомобиля в Госавтоинспекцию.

Вскоре средство передвижения гражданки было остановлено сотрудниками Госавтоинспекции в ходе рейдового мероприятия. Прибывший на место сотрудник органов принудительного исполнения незамедлительно составил акт описи и ареста автомобиля. Находившаяся за рулем владелица была предупреждена, что арестованное имущество будет оценено и реализовано в счет оплаты имеющейся задолженности. В свою очередь, женщина сообщила что не располагает необходимой суммой, а потому погасить задолженность не сможет. По прошествии времени автомобиль Тойота Камри будет продан в ходе торгов, а вырученные деньги будут перечислены взыскателю.

источник: пресс-служба ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю

Просмотры: 2 117