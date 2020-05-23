Откройте! Полиция... с продуктовыми наборами. Акция "Мы вместе" в Советском районе Крыма

Сотрудники ОМВД России в Советском районе Крыма продолжают участие в благотворительной акции «Мы вместе с МВД», организуемой органами внутренних дел РК.

Для поддержки пожилых граждан и малоимущих семей, которые оказались в сложной жизненной ситуации в условиях пандемии, полицейские вместе с представителями общественных организаций и местными предпринимателями оказали помощь жителям района. При участии индивидуального предпринимателя Сергея Портного для нуждающихся земляков были закуплены и скомплектованы продовольственные наборы. Поддержка была оказана гражданам старше 65-ти лет, находящимся в группе риска, а также семьям с детьми, где родители временно остались без работы, которым в условиях самоизоляции непросто обеспечить семью всем необходимым. В течение одного лишь дня гражданам было передано 90 продуктовых наборов на сумму более 90 тыс. рублей. Все семьи, получившие помощь, состоят на патронаже в центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Советского района, — рассказали в пресс-службе МВД России в Крыму.