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Откройте! Полиция... с продуктовыми наборами. Акция "Мы вместе" в Советском районе Крыма

Откройте! Полиция… с продуктовыми наборами. Акция «Мы вместе» в Советском районе Крыма

Опубликовал: КрымPRESS в МВД Крыма 10:58 23.05.2020

Сотрудники ОМВД России в Советском районе Крыма продолжают участие в благотворительной акции «Мы вместе с МВД», организуемой органами внутренних дел РК.

Для поддержки пожилых граждан и малоимущих семей, которые оказались в сложной жизненной ситуации в условиях пандемии, полицейские вместе с представителями общественных организаций и местными предпринимателями оказали помощь жителям района. При участии индивидуального предпринимателя Сергея Портного для нуждающихся земляков были закуплены и скомплектованы продовольственные наборы. Поддержка была оказана гражданам старше 65-ти лет, находящимся в группе риска, а также семьям с детьми, где родители временно остались без работы, которым в условиях самоизоляции непросто обеспечить семью всем необходимым. В течение одного лишь дня гражданам было передано 90 продуктовых наборов на сумму более 90 тыс. рублей. Все семьи, получившие помощь, состоят на патронаже в центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Советского района, — рассказали в пресс-службе МВД России в Крыму.

Готовность помочь другому – это тот ресурс, который не взять из специального фонда, он должен просто быть.

фото: пресс-служба МВД России в Крыму

Откройте! Полиция... с продуктовыми наборами. Акция "Мы вместе" в Советском районе Крыма

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