Открыт прием заявок на олимпиаду по фронтенду от HTML Academy, «Яндекса» и ИТМО. Севастопольцев приглашают

HTML Academy, «Яндекс» и ИТМО объявили о приеме заявок на первую всероссийскую олимпиаду по фронтенду, которая пройдет 18 февраля онлайн. К участию приглашаются студенты вузов и колледжей, в том числе магистры, аспиранты и выпускники без ограничения по возрасту, имеющие навыки во фронтенд-разработке.

Заявку можно подать на официальном сайте по 17 февраля включительно. Участие бесплатное.

По итогам олимпиады будет составлен общий рейтинг и определены победители в двух дополнительных номинациях – «Лучшие в верстке» и «Лучшие в JS». Лидеры рейтинга и победители номинаций получат приглашение на работу или стажировку в «Яндекс», а также в другие ведущие ИТ-компании России.

Организатором первой всероссийской олимпиады по фронтенду выступила HTML Academy – крупнейшая российская онлайн-школа по веб-программированию и разработке.

Олимпиада по фронтенду – это однодневное соревнование, на котором участники решают не суперсложные задачи-головоломки, предназначенные для единиц, а реальные задачи индустрии по созданию веб-интерфейсов, которые точно встречаются в работе. Мы разработали задания не на сложность, а на качество исполнения, где можно показать профессиональное мастерство фронтенд-разработчика. Работы участников будут оценивать по тем же критериям, что используются внутри компаний в стандартном процессе разработки, – рассказал генеральный директор HTML Academy Александр Першин.

Разрабатывают задания и критерии их оценки специалисты HTML Academy. Верифицирует задания и критерии оценки официальный партнер – компания «Яндекс», лидер на российском рынке инновационных высокотехнологичных продуктов. Контролирует точность оценки работ и проводит научное исследование олимпиады научный партнер проекта – университет ИТМО, ведущий вуз России в подготовке ИТ-специалистов с опытом проведения сложнейших олимпиад российского и международного уровня.

В 2023 году ИТМО начал сотрудничать с HTML Academy в рамках развития программы магистратуры «Веб-технологии». Благодаря преподавателям партнера мы усилили учебный план образовательной программы дисциплинами, связанными с разработкой веб-приложений в экосистемах фронтенд-фреймворков React и Vue. Теперь мы проводим олимпиаду по фронтенду, где наша совместная экспертиза поможет отобрать талантливых перспективных студентов и специалистов для ведущих ИТ-компаний, а также оценить в целом их компетенции, чтобы понять, как нам улучшить подходы к подготовке веб-разработчиков, – объяснил доцент факультета программной инженерии и компьютерной техники ИТМО Илья Государев.

Для решения задач олимпиады потребуются навыки разработки на чистых HTML, CSS, JavaScript, адаптивной верстки с учетом переполнения. Помимо этого, необходимы навыки использования готовых сборок и инструментов автоматизации.