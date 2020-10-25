ОТКРЫТЬ СЧЁТ.РУ поможет выбрать правильный банк для ведения бизнеса и оптимальный тариф РКО

Любой бизнес на начальном этапе (или переходных моментах) сталкивается с вопросом расчетно-кассового обслуживания (РКО) в банках. Есть ли «подводные камни» и как их избежать? Обычно, открытие счета в банке – бесплатное, а вот за РКО придется платить. Проценты – различные, есть различные комиссии (в зависимости от выбранного тарифа), программы лояльности и даже скидки.

Выбрать оптимальный вариант поможет онлайн-сервис по подбору тарифа РКО и открытию расчетного счета. Достаточно перейти по ссылке https://otkrytschet.ru и с вами навигатор в сфере банковских услуг. Сервис прост, удобен в использовании, данные на нем – актуальные. Спешка в банковских делах – лишнее. Поэтому сервис Открыть счет.Ру предлагает пошаговую инструкцию.

Шаг первый: выбираем ИП или ООО. В каждом из вариантов есть шкала дополнительной информации: от количества ежемесячных платежей до переводов в другие банки. Теоретически, ИП может обойтись и без РКО, проводя операции с лицевого счета физлица. Но есть ограничения по суммам, не все контрагенты согласятся на такие варианты и уж точно, выплаты со стороны государства (например, те же «ковидные» компенсации) – только на официальный счет ИП. Все дело, как вы понимаете, в налогах и отчислениях. Это же – главная причина перехода на РКО и для юридических лиц. Хитрость ситуации в том, что напрямую закон не предписывает обязательное открытие банковского счета, но без него легко попасть под санкции за «нецелевое расходование средств».

Шаг второй: выбираем банк и тариф РКО. По каждому банку и избранному тарифу сервис Открыть счет.Ру предоставляет исчерпывающую информацию. Здесь же можно оставить онлайн-заявку (без похода в банк). Обратите внимание на удобную «шпаргалку» с оптимальными тарифами банков. Кроме того, в правой части меню доступна навигация по разделам: «Банки», «Предпринимателям», «Услуги». Каждая строка – кликабельна и выводит на страницу с подробной информацией, полезными советами и необходимыми ссылками.

Шаг третий: документы для открытия счета и РКО. В этом разделе сайта – перечень необходимых документов и лайфхаки, облегчающие жизнь предпринимателям (например, список банков, минимизировавших пакет документов). В идеале же от ИП нужно:

заявление, анкета,

ИНН, данные из ЕГРИП,

паспорт лица, открывающего счет,

если счет открывает не сам ИП, доверенность, удостоверение подписи доверенного лица,

т.н. банковская карточка, в которой указаны все участники процедуры, оттиск печати,

лицензия, патент (в ряде случаев),

договор.

От ООО, юрлица потребуется:

заявление, анкета,

ИНН, свидетельство о регистрации, выписка из ЕГРЮЛ,

лицензия, патент (в ряде случаев),

устав, ряд внутренних документов компании,

паспорт руководителя (главного бухгалтера), образцы подписей,

договор на обслуживание,

а иногда и подтверждение адреса офиса, описание собственности, финансовые отчеты…

Отметим, что каждый банк подходит к вопросу сбору документов индивидуально и избирательно.

Шаг финальный: открытие счета. После оформления документов остается только ждать подтверждение об открытии счета и выбрать оптимальный тариф РКО.

На сайте otkrytschet.ru немало подсказок предпринимателям о стоимости обслуживания, дополнительных «опциях», таких, как Интернет-эквайринг или онлайн-касса, расчетах комиссии (совет – воспользуйтесь онлайн-калькулятором).

А еще здесь представлен ТОП-рейтинг с быстрым оформлением счета и выгодными условиями РКО. Подчеркнем: тарифы и перечень документов – не единственные критерии такого рейтинга. Более важны репутация и возможности конкретного бака, отзывы клиентов, скорость и качество обслуживания, политика лояльности к каждому клиенту.