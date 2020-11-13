Открыта регистрация на X Всероссийский туристский Форум «Открытый Крым»

Открыта регистрация участников на главное профессиональное событие туристической отрасли Крыма – юбилейный ежегодный туристский форум «Открытый Крым»-2020, который состоится 10-11 декабря. Мероприятие организовано министерством курортов и туризма РК при поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризм).

Учитывая эпидемиологическую обстановку, Форум состоится в гибридном формате, когда основная часть активностей перейдет в онлайн, и Крым, как один из лидеров туристических регионов страны, традиционно объединит участников со всей России, в том числе поделившись своими инструментами и опытом работы в новых условиях.

Лейтмотивом Форума станут главные тренды этого года – развитие внутреннего туризма в условиях коронавируса и безопасный отдых, которые принципиально меняют туристический рынок в целом, влияя как на перепозиционирование бизнеса, формирование новых сегментов, так и на инструменты поддержки со стороны власти. Спикеры затронут темы антикризисной трансформации отрасли – распределение рисков, обновление законодательства, принципы коммуникации нового времени и мировые тенденции. А также представят конкретный сценарий развития туристической и санаторно-курортной отрасли в регионах РФ и возникшие преимущества у юга России, — сообщили в минкурортов РК.

Особое внимание будет уделено инвестиционной привлекательности туротрасли как одной из основ для развития регионов. Участники Форума представят свои успешные практики реализации инвестиционных проектов и конкретные предложения в сфере туризма, обсудив при этом проблематику темы на примере мирового опыта.

Еще один знаковый тренд, который обсудят участники Форума – экотуризм как основной двигатель мирового туристического рынка. И это особенно важно, поскольку в России есть уникальные условия для развития данного направления, ведь более 13% территории РФ — это национальные парки, заповедники и особо охраняемые территории. Спикеры расскажут, какие сегодня существуют экостандарты и экотехнологии в индустрии гостеприимства, а также возможности работы бизнеса в условиях существующего законодательства и перспективы развития направления. Кроме того, в рамках Форума обсудят вопросы необходимости преференций и государственной поддержки экоориентированных предприятий, — уточнили в минкурортов РК.

Участники Форума в онлайн — формате смогут познакомиться с инновационными турпродуктами, посмотреть вебинары и поучаствовать в панельных сессиях. Офлайн сессии и круглые столы пройдут в Спа-отеле «Море» в Алуште и также будут транслироваться в онлайн-режиме.

Регистрация и программа — на сайте Форума . Каждый зарегистрировавшийся получит на электронный адрес подтверждение, а накануне мероприятия — ссылку, которая даст возможность подключиться к площадкам Форума «Открытый Крым».