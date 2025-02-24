Открыта регистрация на участие в региональной кадровой программе «Герои Крыма» для бойцов и ветеранов спецоперации

Как уточнил Глава республики, программа состоит из нескольких этапов:

24 февраля – 30 марта 2025 года – регистрация, подготовка анкеты и написание эссе;

31 марта – 25 мая 2025 года – отборочные процедуры, которые включают онлайн-тестирование и очное собеседование;

26 мая – 1 июля 2025 года – определение Общественным советом кандидатов, показавших наиболее высокие результаты и готовых приступить к обучению;

с 15 сентября 2025 года – обучение участников программы.

Сергей Аксёнов отметил, что победители конкурсного отбора пройдут обучение по дополнительным программам профессиональной переподготовки на базе Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, а также стажировку в органах власти.

За каждым из участников будет закреплен персональный наставник. Кандидаты, которые находятся в зоне СВО и выполняют свой воинский долг, смогут приступить к обучению после того, как вернутся со службы, – отмечает Глава Крыма.

Зарегистрироваться можно на официальном сайте программы.

СПРАВКА. Региональная кадровая программа «Герои Крыма» является аналогом федеральной программы «Время героев». Проект реализуется по поручению Президента Владимира Путина и направлен на подготовку высококвалифицированных компетентных руководителей из числа участников специальной военной операции для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях. Наставниками для участников программы становятся представители Правительства РФ, Администрации Президента РФ, федеральных министерств и ведомств, главы регионов и крупнейших компаний.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым