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Открыта регистрация на участие в региональной кадровой программе «Герои Крыма» для бойцов и ветеранов спецоперации
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Открыта регистрация на участие в региональной кадровой программе «Герои Крыма» для бойцов и ветеранов спецоперации

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:33 24.02.2025

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил о старте регистрации на региональную кадровую программу «Герои Крыма» для подготовки крымчан – участников специальной военной операции к работе в органах власти, учреждениях, организациях и на предприятиях Республики Крым.

Как уточнил Глава республики, программа состоит из нескольких этапов:

  • 24 февраля – 30 марта 2025 года – регистрация, подготовка анкеты и написание эссе;
  • 31 марта – 25 мая 2025 года – отборочные процедуры, которые включают онлайн-тестирование и очное собеседование;
  • 26 мая – 1 июля 2025 года – определение Общественным советом кандидатов, показавших наиболее высокие результаты и готовых приступить к обучению;
  • с 15 сентября 2025 года – обучение участников программы.

Сергей Аксёнов отметил, что победители конкурсного отбора пройдут обучение по дополнительным программам профессиональной переподготовки на базе Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, а также стажировку в органах власти.

За каждым из участников будет закреплен персональный наставник. Кандидаты, которые находятся в зоне СВО и выполняют свой воинский долг, смогут приступить к обучению после того, как вернутся со службы, – отмечает Глава Крыма.

Зарегистрироваться можно на официальном сайте программы.

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СПРАВКА. Региональная кадровая программа «Герои Крыма» является аналогом федеральной программы «Время героев». Проект реализуется по поручению Президента Владимира Путина и направлен на подготовку высококвалифицированных компетентных руководителей из числа участников специальной военной операции для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях. Наставниками для участников программы становятся представители Правительства РФ, Администрации Президента РФ, федеральных министерств и ведомств, главы регионов и крупнейших компаний.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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