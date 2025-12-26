Открытие компании и ведение бизнеса в ОАЭ: что нужно об этом знать — подсказки экспертов

ОАЭ закрепляют статус одного из ключевых мировых центров для регистрации и ведения международного бизнеса: низкие налоги, гибкие юрисдикции и цифровые сервисы делают страну удобной для предпринимательства. И это не только про имидж «компании из Дубая», но и про конкретную экономию на налогах, упрощённый комплаенс и предсказуемые правила игры.

Регистрация бизнеса в Бахрейне​ и в целом ОАЭ всё чаще рассматривается предпринимателями как стратегический шаг для выхода на рынки Ближнего Востока, Европы и Азии, а также для оптимизации налоговой нагрузки в международных структурах. На фоне ужесточения правил в классических офшорах именно ОАЭ закрепляют статус одного из ключевых бизнес-центров с огромными перспективами работы по всему миру.

ОАЭ: новый глобальный деловой хаб

В 2025 году ОАЭ стабильно удерживают позицию одного из самых привлекательных рынков для выхода международного бизнеса благодаря сочетанию политической стабильности, современной инфраструктуры и понятного регулирования. Страна активно инвестирует в логистику, цифровые сервисы госуправления и поддержку компаний в сферах технологий, торговли и услуг, что формирует устойчивую деловую экосистему.​

ОАЭ — это не “ещё одна офшорная площадка”, а юрисдикция с хорошей репутацией, где можно работать прозрачно, принимать платежи по всему миру и при этом оптимизировать налоговую нагрузку, — отмечают специалисты Dynasty Business Adviser, сопровождающие регистрацию компаний на Ближнем Востоке.

Налоги и финансовые преимущества

Федеральный корпоративный налог в ОАЭ установлен на уровне 9% для прибыли свыше 375 000 дирхамов, при этом доходы до этого порога и многие категории компаний в свободных зонах могут пользоваться льготным режимом. Для крупных международных групп с оборотом свыше 750 млн евро с 2025 года действует механизм минимального налога 15% по стандартам OECD, что повышает прозрачность и снижает риски для глобальных игроков.​

НДС в стране составляет 5%, а соглашения об избежании двойного налогообложения с десятками государств позволяют снижать удержания с дивидендов, процентов и роялти при трансграничных переводах. При этом отсутствуют жёсткие валютные ограничения, а репатриация капитала и прибыли в большинстве случаев свободна, что удобно для международных холдингов и трейдинговых структур.​

Как устроен процесс регистрации

Открытие компании в ОАЭ строится вокруг нескольких ключевых решений: выбор юрисдикции (материковая зона или свободная зона), определение видов деятельности и формата присутствия. В зависимости от этого меняются требования к офису, уставному капиталу, отчётности и возможности работы с местным рынком.​

Типичный сценарий включает подбор “коробочного” решения под задачу клиента: торговля, IT, консалтинг, логистика, инвестиции — под каждое направление есть подходящие свободные зоны или материковые лицензии, — поясняют в Dynasty Business Adviser.

По их словам, при полноформатном сопровождении значительная часть взаимодействия с регуляторами, банками и арендодателями переводится в онлайн, а собственнику требуется подключаться только к KYC‑процедурам и ключевым согласованиям.​

Свободные зоны и материковые компании

Свободные экономические зоны (free zones) предлагают иностранным инвесторам 100% владение бизнесом, льготный налоговый режим и часто — ускоренную цифровую регистрацию с минимальным физическим присутствием. Многие из них специализируются по отраслям: есть кластеры для e‑commerce, финтеха, логистики, медиа, промышленности и высоких технологий, что упрощает получение отраслевых лицензий и поиск партнёров.​

Материковые компании (mainland) позволяют свободно работать с локальным рынком ОАЭ, участвовать в госзакупках и заключать контракты с клиентами внутри страны без посредников. Такой формат часто выбирают сервисные бизнесы и B2B‑компании, ориентированные на корпоративных клиентов в Дубае, Абу‑Даби и других эмиратах. В Dynasty Business Adviser подчёркивают, что нередко оптимальным решением становится комбинированная структура: холдинг в свободной зоне и операционная компания на материке.​

Для какого бизнеса ОАЭ особенно выгодны

Выгоды от присутствия в ОАЭ особенно заметны для международной торговли, IT‑компаний, онлайн‑сервисов, консалтинга и финансовых структур среднего масштаба. Для трейдинговых и логистических компаний страна служит естественным мостом между Европой, Азией и Африкой: через местные порты и аэропорты проходит значительная часть региональных потоков, а инфраструктура заточена под быстрый оборот грузов.​

IT‑команды и онлайн‑сервисы ценят ОАЭ за возможность легально работать с клиентами из США, Европы, Азии, принимая платежи на одну юрисдикцию и не упираясь в ограничения комплаенса, с которыми многие сталкиваются, например, в классических офшорах, — отмечают эксперты.

Технологические и сервисные компании часто рассматривают ОАЭ как “домашнюю” базу, сохраняя распределённые команды и клиентов по всему миру.​

Риски и значение профессионального сопровождения

Несмотря на высокий уровень цифровизации и стандартизированные процедуры, запуск бизнеса в ОАЭ требует аккуратной работы с видами деятельности, корпоративной структурой и банковским комплаенсом. Ошибки при выборе лицензии, заниженная фактическая «субстанция» или некорректная KYC‑документация могут привести к задержкам при открытии счёта, дополнительным запросам налоговых органов или отказам банков.​

Ключевой риск для предпринимателя — недооценить требования к прозрачности структуры и происхождению средств. Чем сложнее международная схема, тем важнее заранее “упаковать” её так, чтобы она была понятна местному регулятору и банку, — резюмируют специалисты.

При этом эксперты подчёркивают: при правильной подготовке и сопровождении ОАЭ остаются одной из немногих юрисдикций, где можно совмещать международный статус, комфорт для собственника и конкурентную налоговую нагрузку

