В ночь на пятницу Землю осветит сверхъяркое суперлуние
иллюстрация: © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

02.12.2025

В ночь на пятницу жители Крыма, как и всей Земли, смогут наблюдать редкое и эффектное астрономическое явление – суперлуние. Об этом рассказал РИА Новости Крым доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач.

По его словам, максимум свечения придется примерно на 23:14. В это время Луна подойдет к нашей планете ближе обычного – всего на расстоянии около 357 тысяч км. Благодаря этому ее диск будет выглядеть примерно на 14% больше и ярче, чем в обычное полнолуние.

Суперлуния позволяют астрономам уточнять параметры орбиты Луны и ее влияние на приливы. Дополнительный визуальный эффект создает так называемая «иллюзия Луны» – кажущееся увеличение ее размера при восходе над горизонтом, – поделился Вольвач.

Он отметил, что подобные явления случаются 3-4 раза в год. В 2025 году суперлуние наблюдалось 17 октября и 15 ноября. Текущее сближение – одно из самых значительных в году, следующее произойдет 3 января 2026 года.

Ранее сообщалось, что крымский астроном Геннадий Борисов обнаружил новую комету в созвездии Девы.

источник: РИА Новости Крым

