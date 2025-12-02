В ночь на пятницу Землю осветит сверхъяркое суперлуние

В ночь на пятницу жители Крыма, как и всей Земли, смогут наблюдать редкое и эффектное астрономическое явление – суперлуние. Об этом рассказал

доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач.