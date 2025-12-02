В ночь на пятницу Землю осветит сверхъяркое суперлуние

По его словам, максимум свечения придется примерно на 23:14. В это время Луна подойдет к нашей планете ближе обычного – всего на расстоянии около 357 тысяч км. Благодаря этому ее диск будет выглядеть примерно на 14% больше и ярче, чем в обычное полнолуние.
Суперлуния позволяют астрономам уточнять параметры орбиты Луны и ее влияние на приливы. Дополнительный визуальный эффект создает так называемая «иллюзия Луны» – кажущееся увеличение ее размера при восходе над горизонтом, – поделился Вольвач.
Он отметил, что подобные явления случаются 3-4 раза в год. В 2025 году суперлуние наблюдалось 17 октября и 15 ноября. Текущее сближение – одно из самых значительных в году, следующее произойдет 3 января 2026 года.
Ранее сообщалось, что крымский астроном Геннадий Борисов обнаружил новую комету в созвездии Девы.
