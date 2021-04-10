Открытие магазина или филиала компании оффлайн? Как презентовать бренд правильно

Скажете, какой оффлайн, когда разбушевавшийся коронавирус отправил большую часть планеты в «отшельничество», закрыл на удалёнку, заставив даже самых заядлых нелюбителей Интернета переехать туда со всем своим рабочим скарбом? Да и спорить не будем! Но… эксперты поговаривают, что сейчас самое время начинать возвращаться в реальную жизнь. Дескать, сама ситуация открывает большие возможности для развития бизнеса и занятия новых ниш. Считают, что сейчас предпринимателям самое время закладывать фундамент для будущего роста своих брендов. Конкуренция, дескать, снизилась в разы — печально, но многие действительно сдали свои позиции. Так что, советуют успеть «занять место под оффлайн-Солнцем» до того, как положение дел вернётся в привычное «доэпидемическое» русло.

Существуют ли алгоритм действий, воспользовавшись которым можно вывести своё дело на новую «орбиту» максимально эффективно? Специалисты настаивают: многое зависит от того, как вы сможете презентовать бизнес на старте. В частности, если речь идёт об открытии магазина или филиала компании стоит громко заявить об этом. Реклама в СМИ, соцсетях, на площадках наружной рекламы… Но генеральный момент — презентация проекта наглядно. Буквально — каждому встречному. Как? По ссылке подробности процесса в деталях, мы же озвучим основные реперные точки, на которые стоит сделать акцент.

Как вы яхту назовёте…

И в случае с открытием магазина или филиала компании эта фразочка легендарной песни из м/ф «Приключения капитана Врунгеля» будет как нельзя кстати. Правда, в данном случае дело не только в название — важно обозначить проект как таковой.

Технологии и инструменты? Специалисты компании BTL агентство ProPromo24 считают, что наиболее действенные способы привлечь внимание потенциальных покупателей или клиентов это:

размещение в витринах и окнах помещения, где располагается магазин или филиал, рекламных плакатов, сообщающих о предстоящем событии.

баннеры и афиши. Также с информацией о проекте и грядущем мероприятии, но уже с размещением с большим территориальным охватом.

раздача флаеров на улице. Старый как мир способ привлечения внимания, но однозначно работающий.

Как и:

По желанию заказчика мы, к примеру, разносим листовки по почтовым ящикам многоквартирных домов. Этот метод рекламы считается высокоэффективным на протяжении уже многих лет. С помощью листовок можно донести информацию до людей, которые не часто выходят за пределы своего дома, — отмечают в агентстве ProPromo24.

Одновременно, разумеется, имеет смысл «кричать» о себе в сети Интернет, на местном телевидении и радио, в печатных источниках.

Не проходите мимо!

И это ещё один момент, который стоит реализовать максимально. Кроме уже обозначенных выше рекламных плакатов заявляйте о себе по факту своего присутствия.

То есть:

вход в здание магазина или филиала перед открытием должен быть соответствующим случаю образом украшен. Отлично работают те же шары. Конечно, не один или два. Речь ведём о специально созданной композиции, в корпоративных цветах, с логотипами и т.д.

психология: если есть активное движение, то мы происходящим интересуемся живее. Отсюда следует ещё один принцип, которого следует придерживаться при презентации проекта — должно быть шумно, весело, на потенциальных покупателей и клиентов должен литься поток информации о событии и, желательно, подкреплённый подарками. Здесь на помощь приходят такие «фишки» привлечения внимания как ростовые куклы, агитаторы, приглашённые артисты, ведущие и т.д.

Нужно ли создавать под событие специальный сценарий? Разумеется. Сумбурность здесь малоуместна. Сложно ли это сделать? Несложно, если рассчитывать на средний результат.

Если же есть намерение организовать по-настоящему знаковое мероприятие, то стоит обратиться за помощью к специалистам еvent-маркетинга. В том числе и потому, что у них — кроме озвученных выше — есть и другие инструменты, помогающие создать событие, которое не только привлечёт внимание здесь и сейчас, но и запомнится надолго.