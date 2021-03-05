Открыто новое направление движения поездов в Крым – «Москва – Феодосия»

Компания «Гранд Сервис Экспресс» (оператор железнодорожных перевозок в Крым) открывает новое направление движения поездов «Таврия» на полуостров.

Поезд № 164/163 Москва — Феодосия будет курсировать раз в 3 дня в период с 30 апреля по 9 мая и с 24 мая по 30 сентября и следовать через Рязань, Мичуринск, Придача (Воронеж-Южный), Ростов и Владиславовку. Время в пути составит 28 часов.

Первый состав отправится из Москвы 30 апреля в 14:45 и прибудет в Феодосию 1 мая в 18:55. Из Феодосии первый поезд отправится 1 мая в 20:00 и прибудет в Москву 3 мая в 04:00.

Протяженность маршрута составит 1831 км. Поезд будет проходить по Крымскому мосту в светлое время суток. Билеты уже доступны на сайте компании-перевозчика grandtrain.ru .

В составе поездов купейные и плацкартные вагоны, которые оборудованы всем необходимым оборудованием. У каждого места имеется личное освещение с двумя режимами освещения, настраиваемые индивидуально, а также розетки и USB-разъёмы для подзарядки мобильных устройств. В автоматическом режиме работает климат – контроль. В вагонах имеются биотуалеты, — отмечает пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс».

Глубина продажи билетов на поезд составляет 90 суток.