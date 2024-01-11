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Открыто рабочее движение по «Николаевской развязке» под Симферополем

Открыто рабочее движение по «Николаевской развязке» под Симферополем

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 17:21 11.01.2024

«Служба автодорог Крыма» сообщает об открытии рабочего движения по путепроводу, построенного в составе транспортной развязки кольцевого типа в разных уровнях, расположенной на пересечении западного обхода г. Симферополя и автомобильной дороги «Симферополь – Николаевка». В народе этот дорожный долгострой называют «Николаевской развязкой».

Схема движения транспортных средств изменилась, установлены информационные щиты и соответствующие дорожные знаки, — подчеркнули в «Службе автомобильных дорог РК».

Изменения схемы организации дорожного движения вводятся на время выполнения работ по объекту «Строительство транспортной развязки на пересечении объездной дороги г. Симферополя (а/дорога Симферополь-Евпатория-Мирное-Дубки, км 7+300 и а/дорога Симферополь-Николаевка, км 6+837) (корректировка)». Завершение строительно-монтажных работ запланировано в первом квартале 2024 года.

Просим участников дорожного движения руководствоваться данной информацией при выборе маршрута движения и учитывать, что в период проведения работ по Объекту схема организации дорожного движения будет изменяться и на данном участке возможны затруднения движения автомобильного транспорта, — отметили в «Службе автодорог».

Открыто рабочее движение по «Николаевской развязке» под Симферополем

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