Открытый Крымский марафон 17 октября не состоится

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на полуострове, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, Всероссийский «Открытый Крымский марафон» перенесен на 2022 год.

Министерство спорта Республики Крым приносит свои извинения зарегистрированным участникам забегов. О новых сроках проведения марафона будет объявлено дополнительно, — отмечает «Крымский спорт».

Напомним, что в этом году Открытый Крымский марафон должен был пройти 17 октября в Евпатории. Мероприятие переносится уже второй год подряд.