Открытый Крымский марафон 17 октября не состоится

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на полуострове, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, Всероссийский «Открытый Крымский марафон» перенесен на 2022 год.
Министерство спорта Республики Крымприносит свои извинения зарегистрированным участникам забегов. О новых сроках проведения марафона будет объявлено дополнительно, — отмечает «Крымский спорт».
Напомним, что в этом году Открытый Крымский марафон должен был пройти 17 октября в Евпатории. Мероприятие переносится уже второй год подряд.
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