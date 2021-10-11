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Открытый Крымский марафон 17 октября не состоится

Открытый Крымский марафон 17 октября не состоится

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 13:46 11.10.2021

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией на полуострове, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, Всероссийский «Открытый Крымский марафон» перенесен на 2022 год.

Министерство спорта Республики Крым приносит свои извинения зарегистрированным участникам забегов. О новых сроках проведения марафона будет объявлено дополнительно, — отмечает «Крымский спорт».

Напомним, что в этом году Открытый Крымский марафон должен был пройти 17 октября в Евпатории. Мероприятие переносится уже второй год подряд.

Открытый Крымский марафон 17 октября не состоится

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