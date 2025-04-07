Открытый Кубок Республики Крым и Первенство Республики Крым по бодибилдингу — когда и где?

Кубок, отмечают организаторы, проводятся с целью:

популяризации и развития бодибилдинга, фитнеса и бодифитнеса в Республике Крым под эгидой Международной Федерации Бодибилдинга (IFBB);

повышения спортивного мастерства, выявления лучших спортсменов для комплектования сборных команд Республики Крым для участия в Чемпионате Южного Федерального округа и всероссийских соревнованиях

выполнения спортивных разрядов и судейских категорий;

пропаганды здорового образа жизни и наиболее эффективных средств оздоровления населения.

Общее руководство по подготовке и проведению соревнований по правилам IFBB осуществляет Министерство спорта Республики Крым далее, ОРГКОМИТЕТ (Руководитель Дементьева Татьяна) и Федерация бодибилдинга Республики Крым, а непосредственное руководство — СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ РОО «ФБ РК» при информационной поддержке Международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира».

Соревнования будут проходить в течение двух дней. В первый день состоится комиссия по допуску, жеребьевка, аккредитация. Во второй день пройдет судейский семинар и непосредственно соревнование.

В качестве почетных гостей открытого кубка и первенства по бодибилдингу приглашены вице-президент Международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Савченко Алексей и член Президиума Всероссийского общественного движения «Матери России» Савченко Светлана.

источник: пресс-служба Международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Анна Высоцкая