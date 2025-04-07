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Открытый Кубок Республики Крым и Первенство Республики Крым по бодибилдингу - когда и где?

Открытый Кубок Республики Крым и Первенство Республики Крым по бодибилдингу — когда и где?

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 19:24 07.04.2025

Открытый Кубок Республики Крым и Первенство Республики Крым по бодибилдингу состоится 10-11 апреля.  Место проведение: г. Симферополь ул. Киевская 115, Крымский республиканский Дворец культуры профсоюзов.

Кубок, отмечают организаторы, проводятся с целью:

  • популяризации и развития бодибилдинга, фитнеса и бодифитнеса в Республике Крым под эгидой Международной Федерации Бодибилдинга (IFBB);
  •  повышения спортивного мастерства, выявления лучших спортсменов для комплектования сборных команд Республики Крым для участия в Чемпионате Южного Федерального округа и всероссийских соревнованиях
  • выполнения спортивных разрядов и судейских категорий;
  • пропаганды здорового образа жизни и наиболее эффективных средств оздоровления населения.

Общее руководство по подготовке и проведению соревнований по правилам IFBB осуществляет Министерство спорта Республики Крым далее, ОРГКОМИТЕТ (Руководитель Дементьева Татьяна) и Федерация бодибилдинга Республики Крым, а непосредственное руководство — СУДЕЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ РОО «ФБ РК» при информационной поддержке Международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира».

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Соревнования будут проходить в течение двух дней. В первый день состоится комиссия по допуску, жеребьевка, аккредитация. Во второй день пройдет судейский семинар и непосредственно соревнование.

В качестве почетных гостей открытого кубка и первенства по бодибилдингу приглашены вице-президент Международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Савченко Алексей и член Президиума Всероссийского общественного движения «Матери России» Савченко Светлана.

Открытый Кубок Республики Крым и Первенство Республики Крым по бодибилдингу - когда и где?

источник: пресс-служба Международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Анна Высоцкая

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