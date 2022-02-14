Открытый межрегиональный хакатон «Про дизайн» пройдёт в «Кванториуме» (Севастополь)

Открытый межрегиональный хакатон «Про дизайн» пройдёт на базе детского технопарка «Кванториум» с 24 по 28 февраля.
Возраст участников: 12-18 лет Приглашаем креативных подростков принять участие в новом конкурсе и прокачать свои навыки на арене начинающих дизайнеров, — говорят организаторы.
Регистрация открыта до 22 февраля:
Событие пройдёт в очно-заочном формате по 4 направлениям:
- UX/UI дизайн
- Графический дизайн
- Дизайн логотипов
- ART-дизайн
На хакатоне юные дизайнеры будут:
- искать решение кейсов по направлениям;
- получать новые навыки;
- смотреть онлайн-лекции;
- проходить мастер-классы от специалистов в сфере дизайна.
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