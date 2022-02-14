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Открытый межрегиональный хакатон «Про дизайн» пройдёт в «Кванториуме» (Севастополь)

Открытый межрегиональный хакатон «Про дизайн» пройдёт в «Кванториуме» (Севастополь)

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:53 14.02.2022

Открытый межрегиональный хакатон «Про дизайн» пройдёт на базе детского технопарка «Кванториум» с 24 по 28 февраля.

Возраст участников: 12-18 лет Приглашаем креативных подростков принять участие в новом конкурсе и прокачать свои навыки на арене начинающих дизайнеров, — говорят организаторы.

Регистрация открыта до 22 февраля: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexmxPe8xV9YPE2MaPb4mcxnSUKbmw0VxhCyn9V3lwi2YTX1A/viewform. Подробности в группе события (https://vk.com/h_prodizain)

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Событие пройдёт в очно-заочном формате по 4 направлениям:

  • UX/UI дизайн
  • Графический дизайн
  • Дизайн логотипов
  • ART-дизайн

На хакатоне юные дизайнеры будут:

  • искать решение кейсов по направлениям;
  • получать новые навыки;
  • смотреть онлайн-лекции;
  • проходить мастер-классы от специалистов в сфере дизайна.


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