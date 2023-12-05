 Открытый «Урок цифры» прошёл для севастопольских школьников

Сегодня департамент цифрового развития провёл открытый «Урок цифры» для учеников 11-А класса школы «ЭКОТЕХ+». Тема занятия: «Облачные технологии: в поисках снежного барса».

В ходе урока ребята обсудили, как искусственный интеллект распознаёт и классифицирует изображения, выполнили практическое задание по обучению нейросети для распознавания игрушечных зверей, прошли тренажёр по построению облачного цифрового сервиса для поиска снежного барса по изображениям с фотоловушек. По окончании занятия школьники получили сертификаты.

Сегодняшний урок цифры показал, насколько сильно ребята заинтересованы миром цифровых технологий. Они отлично разбираются в вопросах облачных технологий и активно принимали участие в обсуждении темы. На сегодняшний день текущий «Урок цифры» юные севастопольцы прошли уже более 6,5 тысячи раз. Успейте пройти и вы! — прокомментировала заместитель начальника управления департамента цифрового развития Ангелина Буровцова.

Занятие было построено на основе реального проекта Yandex Cloud для Сайлюгемского национального парка: популяцию краснокнижных снежных барсов изучают при помощи облачных сервисов и нейросетей.

Пройти «Урок цифры» можно онлайн по ссылке.

Напомним, «Уроки цифры» – это серия необычных уроков информатики, которые проходят в течение учебного года в российских школах в различных форматах. Онлайн-проект в Севастополе реализуется с 2019 года в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ».

Фото и материалы: пресс-служба правительства Севастополя.