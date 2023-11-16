Открываем кошельки? Власти разрешили регионам превышать установленные лимиты тарифов услуг ЖКХ

Российские власти определились с предельным ростом тарифов на коммунальные услуги. Индексы изменения размера платы утверждены сразу на пятилетку (2024–2028-годы). В среднем подорожание по стране составит в следующем году 9,8%. Но в отдельных регионах тарифы вырастут намного серьезнее. Есть муниципалитеты, где индексация рискует подобраться к 20%.

Ежегодная индексация тарифов на ЖКХ имеет под собой объективные основания. На тарифы влияют макроэкономические показатели, поэтому правительство, оценивая все факторы, выдает процент роста стоимости услуг ЖКХ.

9,8% — среднее значение на 2024 год. Это уровень индексации привязанный к фактическому размеру инфляции. Исходя из этого ориентира были прописаны индексы для каждого региона. Так, со второго полугодия 2024 года средний индекс в Москве составит 11%, Подмосковье — 10,7%, Санкт-Петербурге — 9,8%, Ленинградской области — 10,2%, Северной Осетии — 13,7%, Хакасии — 4%.

Также власти утвердили возможные отклонения от индекса. Они рассчитаны отдельно для каждого региона и могут составлять от нуля до 10,8%. Например, в Дагестане общее подорожание по региону — 10,8%, однако допускается отклонение платы в отдельных городах еще на 10,8%. Следовательно, в одном из городов этой республики плата может вырасти на 21,6%, а в другом — не измениться вовсе. Та же ситуация в Смоленской области — 10% подорожание по региону и еще 9,8% — в отдельных муниципалитетах.

Понятно, что дозволенные «отклонения» от индекса, это предел за который муниципалитеты зайти не могут: меньше — пожалуйста, а свыше — запрещено. Но практика предыдущих лет показывает: вряд ли регионы откажутся от разрешенного максимума.

Эксперты связывают установленные индексы и отклонения с недавним заявлением Минстроя, который предостерег регионы от искусственного сдерживания тарифов ЖКХ. По мнению главы министерства Ирека Файзуллина, «регион, который в том числе благодаря популизму не повышает тарифы, ведет свою территорию к катастрофе». Повышение тарифов на «коммуналку» — это компетенция регионов, которые предпочитают не пользоваться такой опцией. Мера непопулярная. Но сейчас, если местные власти этого не сделают, доплачивать за обычных граждан придется из регионального бюджета.

Недавно министр критиковал губернаторов, которые не выбирают предельную индексацию тарифов. Если эта история еще не закончилась, то, наверное, региональные власти будут обязаны пересчитать тарифы по максимуму, — отмечает эксперт Народного фронта, член Общественного совета федерального проекта «Школа грамотного потребителя» Павел Склянчук.

По мнению эксперта, установленные индексы будут актуализировать каждый год — в рамках программы Федеральной антимонопольной службы по переходу на долгосрочное планирование.

В ФАС считают, что чем дальше горизонт планирования, тем лучше можно рассчитать необходимую валовую выручку, — поясняет наш собеседник. — Но многое будет зависеть от того, как сильно местные власти будут обязывать выбирать по максимуму все заявленные отклонения. На мой взгляд, такого не должно быть.

Напомним, что следующая индексация тарифов ЖКХ запланирована на июль 2024-го. Получается, что в августе — сентябре люди получат квитанции с проиндексированными тарифами, которые в части регионов, судя по словам собеседников «МК», вырастут сильнее, чем на 9,8%. Но, напомним, что в России установлена так называемая социальная норма — 22%. Таким образом потребители не должны платить за коммуналку больше, чем 22% от общего дохода семьи. А если платят — то им положена компенсационная льгота.

В то же время, по словам председателя Жилищного союза, члена комитета по ЖКХ ТПП РФ, юрист Константина Крохина, не стоит забывать прецедент 2022-го, когда тарифы проиндексировали дважды за год — из-за высокой инфляции.

Думаю, итоговый рост тарифов ЖКХ в следующем году будет близок к реальной инфляции. Сейчас она составляет около 7%, а ставка ЦБ 15%. Людям надо быть готовыми к подорожанию «коммуналки» на 15–16%, — заключил он.

источник: Московский Комсомолец