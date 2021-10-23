Отличия керамической плитки от кафельной, клинкерной и керамогранита

Плитка бывает разного вида: керамическая, кафельная, клинкерная, керамогранитная. Каждый вид имеет свои особенности и отличия. В зависимости от технических характеристик ее используют для разных целей. Керамическую и кафельную плитку применяют для внутренних отделочных работ. Клинкерными изделиями облицовывают фасады, выкладывают дорожки. Керамогранит используют как для внутренней, так и для наружной облицовки.

Стоит отметить, что керамическая плитка и кафель пользуются повышенным спросом. Это практически идентичные материалы, но они имеют отличительные черты при изготовлении. Глина, из которой делают облицовочную плитку, бывает разных сортов, отличается по цвету. Материал светлого цвета содержит меньше оксида железа, чем красная глина. Кафель является самой популярной разновидностью керамической плитки.

Отличие керамической плитки от клинкерной заключается в сырьевой основе, которую используют для их изготовления. Первый вариант производят путем обжига при высокой температуре сланцевых глин. Керамическая плитка состоит в основном из прессованного сырья. По сравнению с клинкерной плиткой керамика более хрупкая, степень износостойкости у нее ниже. Отличается и сфера применения изделий. Керамику используют для облицовки жилых и производственных помещений. Клинкерной плиткой мостят дорожные покрытия, облицовывают фасады домов. В отличие от керамики клинкерные элементы могут иметь монолитный вид.

Для изготовления керамогранита и керамической плитки используют разную глину. Стоит отметить, что керамогранит делают из каолина, кварца и полевого шпата, а керамику из белой или красной глины, специальных добавок. Керамогранит более прочный, обладает высокой износостойкостью. Если при укладке керамогранита соблюдать все технологии, то на нем не будет трещин и сколов. От перепада температур керамика трескается, а керамогранит легко переносит любые температурные изменения. Поверхность керамогранита не скользкая, как у керамической плитки, поэтому этот материал абсолютно безопасный. Его можно мыть любыми средствами бытовой химии, он не боится агрессивной среды. Однако все рассмотренные нами материалы в настоящее время пользуются довольно большим спросом. Вы без проблем сможете подобрать вариант, который идеально подойдет для вашего помещения. На продукцию установлены вполне доступные цены.