Отмена сроков ношения формы на фронте

Министр обороны России Андрей Белоусов издал приказ, отменяющий установленные сроки ношения формы для военнослужащих в зоне спецоперации. Об этом сообщил заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров.

— В случае, если обмундирование приходит в негодность после боевых действий, военнослужащий должен незамедлительно получить новый комплект, — уточнил Евкуров.

Эта новость может показаться незначительной, но для тех, кто находится на передовой, она имеет большое значение. Ранее установленные нормы службы вещей были одной из главных причин, почему военные вынуждены были приобретать обувь и одежду за свой счет.

Износ формы на фронте происходит очень быстро, особенно это касается штанов и обуви. Однако ранее замена изношенного обмундирования за счет государства была невозможной. Военное ведомство строго следовало установленным нормативам, и если в документах значилось, что штаны должны служить три года, то их реальное состояние не имело значения, даже если они были повреждены или изношены в ходе боевых действий.

— Современная армия сегодня напоминает партизанский отряд. Солдаты одеваются за свои деньги и за счет помощи от родственников, так как качество выдаваемого обмундирования не выдерживает никакой критики, — заявил в Госдуме бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов.

Экс-премьер Сергей Степашин также выразил подобное мнение.

— Эти зарплаты, которые мы им дали, — половина уходит на покупку обмундирования и прочего снаряжения. Это правда, — отметил Степашин.

Установленные сроки ношения формы в условиях боевых действий действительно не соответствуют реальности. Эти правила следовало бы отменить еще в начале спецоперации, когда стало понятно, что она затянется. Но изменения введены только сейчас.

Полные списки комплектов прописаны в постановлении Правительства РФ от 22.06.2006 N 390 (ред. от 05.04.2024) «О вещевом обеспечении в федеральных органах исполнительной власти и федеральных государственных органах, в которых Федеральным законом предусмотрена военная служба, в мирное время». Документ регламентирует 46 норм снабжения вещевым имуществом. И по каждой категории содержит десятки наименований. Сроки носки конкретных вещей в документе варируются от одного года до 15 лет.

Следующим шагом, по мнению многих, должно стать упрощение ведения журналов и другой документации, чтобы у офицеров оставалось больше времени на отдых и работу с личным составом.

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