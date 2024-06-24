Отмены туров в Крым возможны. Власти просят турбизнес «относиться с пониманием»

Минэкономразвития РФ рекомендует туроператорам и другим участникам туррынка не применять штрафные санкции при отмене туров в Крым и Севастополь.

Рекомендуем туроператорам и другим участникам туристического рынка с пониманием отнестись к ситуации, не применять штрафные санкции при отмене туров в Севастополь и Республику Крым, – говорится в сообщении.

В то же время ряд турфирм самостоятельно принял решение придерживаться такой политики, отметили в Ассоциации туроператоров России. Но есть нюансы.

На принятие решения о возврате будет влиять решение отелей: пока гостиницы не решат, будут ли возвращать деньги туристам, туроператором будет сложно сформировать единую позицию в отношении возвратов, – объяснили в АТОР.

По данным туроператоров, на Северной стороне Севастополя, близ места трагедии, в настоящее время могут находиться порядка 250 организованных туристов. Однако просьб о досрочном возвращении от отдыхающих в Крыму не поступало. Один из туроператоров не исключил, что туристы могут самостоятельно покидать место проведения отпуска, не ставя в известность компанию, в которой бронировали отдых.

По данным на утро понедельника, транспортная система Крыма, автомобильное и железнодорожное сообщение работают стабильно. На въезде на Крымский мост скопились автомобили. В очереди со стороны Тамани с утра было около 150 транспортных средства. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

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