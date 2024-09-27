Отменён запрет на посещение севастопольских лесов

Напомним, в конце июля Севприроднадзор ввёл ограничения на вход и въезд на территории лесничества в связи с засушливой, жаркой погодой и чрезвычайной пожароопасностью. Меры прекращают действовать с сегодняшнего дня, 27 сентября. При этом МЧС России по Севастополю напоминает:
В нашем регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, потому использовать костры и мангалы в лесных массивах и рядом по-прежнему нельзя! А чтобы поход в горы и в лес был безопасным, соблюдай правила и не забудь зарегистрировать маршрут на сайте МЧС России (https://forms.mchs.gov.ru/registration_tourist_groups)!
источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе
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С тегами: ГУ МЧС России в Севастополе