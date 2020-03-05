Отметим? Международный женский день в Массандровском и Воронцовском дворцах

В Массандровском и Воронцовском дворцах озвучили планы праздничных мероприятий, которые представят гостям в Международный женский день. Так:

Теплый весенний праздник 8 Марта встретят во дворце Александра III насыщенной культурно-просветительской программой. Тематические мероприятия: мастер-классы, лекции и кинопоказы стартуют накануне Международного женского дня – 7 марта и продолжатся до 9 марта. Место проведения мероприятий – конференц-зал Массандровского дворца. Для всех гостей дворца-музея участие в программе БЕСПЛАТНОЕ, — сообщили в Отделе по маркетингу и связям с общественностью ГАУК РК «Алупкинский музей-заповедник».



Подробная программа празднования Международного женского дня в Массандровском дворце:

7 марта:

11:00 – Лекция «История одного экспоната. Портрет Великой княгини Екатерины Павловны»

12:00 – Показ кинофильма «Сказка о звездном мальчике» (1984 г.)

8 марта:

11:00 – Творческое занятие «Букет для мамы»

12:00 – Показ кинофильма «Мама» (1976 г.)

9 марта:

12:00 – Показ кинофильма «Марья-искусница» (1959 г.)

А что Воронцовский дворец?

В преддверии Международного женского дня, Воронцовский дворец приглашает всех желающих посетить тематические культурно-просветительские мероприятия. Занятия для юных гостей пройдут 7 и 8 марта под руководством сотрудников отдела по научно-просветительской работе. На познавательных беседах гости праздничной программы узнают уникальные факты из жизни знаменитых женщин рода Воронцовых, а также вспомнят об истории возникновения праздника 8 марта. Творческие мастер-классы позволят ребятам не только проявить свои таланты, но и сделать памятные подарки своими руками для родных и близких. Место проведения лекций и мастер-классов – Музейный центр, — озвучили планы организаторы.

Подробная программа мероприятий:

7 марта:

11:00 – Тематическая беседа «Петр Шувалов и Софья Нарышкина» (для детей 10-14 лет)

11:30 – Мастер-класс «Меловой барельеф Моя семья»

8 марта:

11:00 – Тематическая беседа «Международный женский день» (для детей 10-14 лет)

11:30 – Мастер-класс «Праздничная открытка маме и бабушке»

фото: Отдел по маркетингу и связям с общественностью ГАУК РК «Алупкинский музей-заповедник»