Отметка «четыреста» пройдена. Каждый день – новый «коронавирусный рекорд» в Крыму

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил о регистрации 401 нового случая коронавирусной инфекции в Крыму.
За 16 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 401 случай новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 287 выявлены при обращении за медицинской помощью, 102 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 12 случаев завозные из-за рубежа, — отметил Аксёнов.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5 881 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 242 человека, выздоровевших за весь период – 47 042 человека. Межрегиональным управлением Роспотребнадзора всего выявлено 54 354 положительных на Covid-19. Число умерших – 1 638 (7человек скончалось за минувшие сутки).
По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение (covid) проходят 3 031 человек, стационарное (covid и пневмония) – 2 971.
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