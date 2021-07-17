Отметка «четыреста» пройдена. Каждый день – новый «коронавирусный рекорд» в Крыму

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил о регистрации 401 нового случая коронавирусной инфекции в Крыму.

За 16 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 401 случай новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 287 выявлены при обращении за медицинской помощью, 102 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 12 случаев завозные из-за рубежа, — отметил Аксёнов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5 881 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 242 человека, выздоровевших за весь период – 47 042 человека. Межрегиональным управлением Роспотребнадзора всего выявлено 54 354 положительных на Covid-19. Число умерших – 1 638 (7человек скончалось за минувшие сутки).

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение (covid) проходят 3 031 человек, стационарное (covid и пневмония) – 2 971.