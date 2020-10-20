Отопительный сезон в Евпатории стартует 27 октября

Отопительный сезон в Евпатории начнется 27 октября с подачи тепла в социальные учреждения школы, детские сады, больницы. Вместе с этим начнется и постепенное подключение жилого фонда.

Теплоснабжающие и теплосетевые организации готовы к запуску тепла. Евпаторийский филиал ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» выполнил ряд мероприятий, направленных на повышение стабильности, надежности и экономичности выработки тепловой энергии, — сообщили в Отделе по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории.