Горячие новости
Главная | Инфраструктура Крыма | ЖКХ Крыма | Отопительный сезон в Евпатории стартует 27 октября

crimeapress_news

Отопительный сезон в Евпатории стартует 27 октября
иллюстрация: Maria_Domnina (pixabay.com)

Отопительный сезон в Евпатории стартует 27 октября

Опубликовал: КрымPRESS в ЖКХ Крыма 20:33 20.10.2020

Отопительный сезон в Евпатории начнется 27 октября с подачи тепла в социальные учреждения школы, детские сады, больницы. Вместе с этим начнется и постепенное подключение жилого фонда.

Теплоснабжающие и теплосетевые организации готовы к запуску тепла. Евпаторийский филиал ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» выполнил ряд мероприятий, направленных на повышение стабильности, надежности и экономичности выработки тепловой энергии, — сообщили в Отделе по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории.

Отопительный сезон в Евпатории стартует 27 октября

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.