Отопительный сезон в Симферополе подходит к концу

Среднесуточные температурные показатели позволяют отключить централизованное отопление в многоквартирных домах, поэтому отопительный сезон в Симферополе могут завершить уже на этой неделе. Об этом рассказала начальник отдела по содержанию жилищного фонда и работе с управляющими компаниями Елена Кухоль.

Прежде, чем отключить отопление, администрация Симферополя провела опрос среди местного населения с целью оценки общественного мнения по вопросу окончания отопительного сезона. Всего в опросе в социальных сетях приняли участие более 600 горожан, 65% из которых проголосовали за продолжение отопительного сезона до 26 апреля.

По поручению главы администрации города Валентина Демидова был проведён социальный опрос среди населения. Большинство граждан высказались за продление отопительного сезона до 26 апреля. На основании их пожеланий, а также сведений о погодных условиях – когда среднесуточная температура будет составлять не ниже +8 °C в течение пяти суток, с указанной даты мы можем прекратить подачу теплоносителя в многоквартирные дома и на объекты социальной инфраструктуры, – рассказала Елена Кухоль.