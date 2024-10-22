Отопительный сезон в Крыму стартует при почти стопроцентной готовности ЖКХ

На заседании сессии Госсовета РК, в рамках «Правительственного часа» депутаты заслушали доклад министра ЖКХ Республики Захара Щегленко и председателя парламентского комитета по транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Оксаны Сацик о готовности объектов и служб жизнеобеспечения в Крыму к эксплуатации в осенне-зимний период 2024–2025 годов.

В частности, было отмечено, что по состоянию на текущую дату общая готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и образовательных учреждений Республики Крым составляет 99,9%. Объекты здравоохранения готовы на 100%.

В рамках отопительного периода принимаются меры по проведению ремонтных работ и модернизации объектов теплоснабжения ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго». Реализуются мероприятия по переводу шести мазутных котельных на природный газ (три — в г. Керчи и три — в Симферопольском районе) и реконструкции одного центрального теплового пункта в г. Керчи с установкой блочно-модульной котельной.

Как сообщил Захар Щегленко, в муниципальных образованиях были сформированы межведомственные комиссии для проверки готовности организаций к предстоящему отопительному сезону. Организован еженедельный мониторинг хода выполнения работ, координатором которого выступает министерство ЖКХ РК.

По словам министра, одним из ключевых направлений подготовки к отопительному сезону является создание необходимого запаса топлива, контракты на его поставку уже заключены муниципальными образованиями Республики Крым. Основная часть топлива будет поставлена до начала отопительного сезона, что гарантированно обеспечит осуществление теплоснабжения; позднее топливо будет поставляться по заявкам администраций.

Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов подчеркнул важность вопроса, связанного с началом отопительного сезона, отметив, что мониторинг прошлых периодов демонстрирует случаи предоставления недостоверной информации, касающейся соблюдения температурного режима в образовательных учреждениях. Это, в свою очередь, вызывает необходимость более тщательного контроля при мобилизации всей системы власти и депутатского корпуса.

Он отметил, что комитетам следует не только отслеживать ситуацию дистанционно, но и проводить прямые проверки, чтобы удостовериться в реальном состоянии дел.

Также Владимир Константинов выделил значимость оперативного реагирования на обращения граждан, особенно в социальных сетях.

По словам Оксаны Сацик, вопрос обеспечения теплом домов крымчан и объектов социальной сферы сегодня является первостепенным. Профильный комитет находится в постоянном взаимодействии с руководством министерства ЖКХ РК, ресурсоснабжающими организациями и учреждениями социальной сферы, что позволяет оперативно и согласованно реагировать на возникающие проблемные вопросы.

Важным аспектом работы депутата также является информирование граждан о мерах предосторожности и готовности служб жизнеобеспечения, а также о порядке действий в экстренных ситуациях, — отметила депутат.

Все мероприятия по подготовке к отопительному сезону, по словам Оксаны Сацик, были проведены в срок, Крым полностью обеспечен необходимым количеством топлива для котельных, закупка осуществляется в соответствии с установленными графиками, риска срыва сроков не существует.

В настоящее время отопление всей социальной сферы региона уже запущено. Решение о начале отопительного сезона принимаются главами администраций соответствующих муниципальных образований. Традиционно, отопительный сезон начат с запуска объектов социальной сферы, затем начнется подача теплоносителя в жилищный фонд.

Для оперативного реагирования на обращения жителей в «Крымтеплокоммунэнерго» была создана круглосуточная горячая линия аварийной службы по телефону: 8 (800) 506-00-22.