Отопительный сезон в Севастополе продлили до 1 мая

С 1 мая в городе начнут постепенно отключать котельные. Полностью завершить отопительный сезон планируют к 5 мая, — говорится в сообщении.

Также, 1 мая, в Севастополе по традиции включат фонтаны, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что отопление в домах симферопольцев отключат на неделю позже. Власти крымской столицы приняли решение продлить отопительный сезон до 27 апреля. Также о решении продлить отопительный сезон сообщили власти Феодосии.

О решении прекратить подачу тепла в пятницу сообщили власти Керчи. До этого об отключении отопления предупредили в Ялте, Бахчисарайском районе и городе Саки.

