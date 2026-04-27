Отопительный сезон в Севастополе продлили до 1 мая

Севастополь начал готовиться к завершению отопительного сезона. С 1 мая в городе постепенно начнут отключать котельные. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
С 1 мая в городе начнут постепенно отключать котельные. Полностью завершить отопительный сезон планируют к 5 мая, — говорится в сообщении.
Также, 1 мая, в Севастополе по традиции включат фонтаны, добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что отопление в домах симферопольцев отключат на неделю позже. Власти крымской столицы приняли решение продлить отопительный сезон до 27 апреля. Также о решении продлить отопительный сезон сообщили власти Феодосии.
О решении прекратить подачу тепла в пятницу сообщили власти Керчи. До этого об отключении отопления предупредили в Ялте, Бахчисарайском районе и городе Саки.
источник: РИА Новости Крым
С тегами: ЖКХ Крыма
