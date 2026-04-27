В Симферополе стартовал отопительный сезон
Отопительный сезон в Севастополе продлили до 1 мая

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:31 27.04.2026

Севастополь начал готовиться к завершению отопительного сезона. С 1 мая в городе постепенно начнут отключать котельные. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

С 1 мая в городе начнут постепенно отключать котельные. Полностью завершить отопительный сезон планируют к 5 мая, — говорится в сообщении.

Также, 1 мая, в Севастополе по традиции включат фонтаны, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что отопление в домах симферопольцев отключат на неделю позже. Власти крымской столицы приняли решение продлить отопительный сезон до 27 апреля. Также о решении продлить отопительный сезон сообщили власти Феодосии.

Узнайте больше:  «Явление» - 2026: время собирать смыслы. Пять дней музыки, творчества и открытий в Алупке

О решении прекратить подачу тепла в пятницу сообщили власти Керчи. До этого об отключении отопления предупредили в Ялте, Бахчисарайском районе и городе Саки.

источник: РИА Новости Крым 

реклама в крыму

