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Отопительный сезон в Крыму пройдет в штатном режиме
Фото: rk.gov.ru

Отопительный сезон в Севастополе завершается

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:43 21.04.2022

Принято решение о завершении отопительного сезона в Севастополе 22 апреля. Как сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов, среднесуточная температура воздуха в городе сохраняется на уровне выше 8°C.

Продолжаем мониторинг погодных условий на территории города. С завтрашнего дня уже ожидаем повышения температуры, которая будет достигать 18°C. Завтра заключительный день работает отопление, и мы начинаем плановый выход из отопительного сезона, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя чиновника.

Ранее было принято решение отключить отопление 20 апреля, но из-за погодных условий срок был перенесен на 22 апреля.

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