Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Отопительный сезон в Севастополе завершат 15 апреля
актуально в республике
Отопительный сезон в Севастополе завершат 15 апреля
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Отопительный сезон в Севастополе завершат 15 апреля

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 21:05 11.04.2024

На заседании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева сегодня было принято постановлении об окончании отопительного сезона 2023-2024 годов.

В этом году весна очень тёплая, обращения от севастопольцев с просьбой выключить отопление сейчас поступают всё чаще. Поэтому отопительный сезон заканчиваем немного раньше обычного — с 15 апреля. В прошлом году он завершился 21 апреля, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главу города.

Согласно действующему российскому законодательству, отопительный сезон заканчивается, если в течение пяти суток среднесуточная температура наружного воздуха превышает 8 градусов Цельсия. По данным мониторинга Гидрометцентра России, сейчас среднедневная температура в Севастополе составляет 13 градусов, средненочная — 8 градусов.

Узнайте больше:  В Гагаринском районе Севастополя идут строительно-монтажные работы в рамках нацпроекта

По информации Департамента городского хозяйства, если синоптики сообщат о резком похолодании — снижении среднесуточной температуры ниже, чем 8 градусов Цельсия — в городе будет обеспечено отопление школ, детских садов и медицинских учреждений.

После окончания нынешнего отопительного сезона начнётся подготовка к сезону 2024-2025.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ЖКХ Крыма

Комментарии для сайта Cackle
ЖКХ Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.