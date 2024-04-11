Отопительный сезон в Севастополе завершат 15 апреля

На заседании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева сегодня было принято постановлении об окончании отопительного сезона 2023-2024 годов.

В этом году весна очень тёплая, обращения от севастопольцев с просьбой выключить отопление сейчас поступают всё чаще. Поэтому отопительный сезон заканчиваем немного раньше обычного — с 15 апреля. В прошлом году он завершился 21 апреля, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главу города.

Согласно действующему российскому законодательству, отопительный сезон заканчивается, если в течение пяти суток среднесуточная температура наружного воздуха превышает 8 градусов Цельсия. По данным мониторинга Гидрометцентра России, сейчас среднедневная температура в Севастополе составляет 13 градусов, средненочная — 8 градусов.

По информации Департамента городского хозяйства, если синоптики сообщат о резком похолодании — снижении среднесуточной температуры ниже, чем 8 градусов Цельсия — в городе будет обеспечено отопление школ, детских садов и медицинских учреждений.

После окончания нынешнего отопительного сезона начнётся подготовка к сезону 2024-2025. источник: пресс-служба Правительства Севастополя