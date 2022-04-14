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Отопительный сезон в Севастополе завершат 20 апреля
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Отопительный сезон в Севастополе завершат 20 апреля

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:34 14.04.2022

По словам директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова, с начала месяца федеральная служба метеорологии проводила мониторинг окружающей среды в городе. Так, в апреле средняя температура ночью составляет 6-11°C, количество осадков – в пределах нормы.

Согласно федеральным нормам, если в течение пяти суток среднесуточная температура наружного воздуха будет составлять +8°C, то рассматривается возможность завершения отопительного сезона. Предлагаем 20 апреля прекратить подачу теплоносителя. К этому периоду как раз все эти параметры будут соблюдены, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Евгения Горлова.

Среднесуточная температура в течение последней недели превышает 8°C, что позволяет прекратить подачу теплоносителя уже сегодня. Решение завершить отопительный сезон 20 апреля принято, чтобы в случае ухудшения погодных условий в ближайшие дни можно было пересмотреть сроки.

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