Отпразднуем? План мероприятий на День города Симферополя

В администрации Симферополя отмечают:

Уважаемые жители и гости столицы Республики Крым! Мы рады пригласить вас отметить День города, который состоится 1 июня 2025 года.

Гагаринский парк

С 10:00 до 20:00 Гагаринский парк станет центром культурной и развлекательной программы:

— 10:00 Мастер-классы, викторины и выставка работ художественной школы;

— 11:00 Соревнования по авиамодельному спорту (лесополоса возле композиции «Три Грации»);

— 11:00, 13:00, 15:00 Кукольный театр на малой сцене;

— 16:00 Мастер-класс по танцам на малой сцене.

Сквер им. Тренева

— 14:00 – 16:00 Творческие номера и анимационная программа для детей-участников СВО.

Стадион «Локомотив»

— 11:00 – 13:00 Сдача нормативов ГТО среди участников СВО в рамках «Отбор на региональный этап»;

Анимированное представление «Симферопольские пчёлы» начнется с 10:30.

ДКП

— 11:00 – 13:00 Спортивная развлекательная программа для всех желающих.

Кроме того, 31 мая и 1 июня в парке имени Гагарина с 10:00 до 16:00 вас ожидают:

— интерактивная выставка спасательной и пожарной техники МЧС;

— «Крымпатриотцентр» — линия по сбору и разбору макетов оружия, а также показ военной экипировки;

— полевая кухня и угощение сладкой ватой.

Бесплатный кинотеатр под открытым небом в парке имени Гагарина будет работать 31 мая и 1 июня с 20:30 до 22:00.

Приходите с детьми, друзьями и родственниками! Участвуйте в активностях и наслаждайтесь атмосферой праздника! Мы уверены, что День города подарит вам незабываемые эмоции и массу положительных впечатлений! — говорят организаторы мероприятий.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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