Отражены очередные ракетные атаки на Крым

Ночью – 4 ракеты, еще и беспилотники, сегодня днем – 6 ракет. Враг ежедневно пытается атаковать Крым. Зачем эти постоянные налеты, к чему такое упрямое дубломство, как именно все происходит – далее.

Начнем с последнего сообщения Минобороны РФ.

Около 17.00 пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельных ракет «Нептун» по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО шесть украинских ракет были обнаружены и уничтожены над северо-западной частью акватории Черного моря, – сообщили в военном ведомстве.

Добавим к этому 4 ракеты «Storm Shadow», перехваченных ночью в районе Сак, а до этого 5 сбитых близ Новофедоровки беспилотников. Картина маслом…

Уже несколько дней подряд атаки беспилотников ВСУ чередуются с ракетными ударами. Не последнюю роль в этом «фейерверке» играют Су-24М, переоборудованные для запуска крылатых ракет «Storm Shadow» и «обманок».

Что хочет враг? Ну кроме пиар-эффекта, разумеется.

По большому счету цель всех этих налетов – системы ПВО и аэродромы (та же Новофедоровка). Смысл прост – истощить нашу противовоздушную оборону, нанести точечные удары по военной (аэродромы) и гражданской (не сбрасываем со счетов Крымский мост) инфраструктуре.

Но есть в таких «комбинированных атаках» и «новшество».

Интересно в этой атаке другое: то, какой стала тактика ВСУ при ударах. Весь вчерашний день украинская авиация то взлетала в воздух, то садилась. Периодически с бортов МиГ-29 и Су-27 осуществлялся пуск обманок ADM-160 MALD. Именно по этой причине в Крыму неоднократно объявили авиационную опасность. Ложные цели отображаются как реальные ракеты, что позволяет противнику вводить в заблуждение средства ПВО и определять место и время их реакции. В момент одного из таких пусков ВСУ попытались нанести реальный удар «Нептуном» по мысу Тарханкут или Евпатории, но ракета была сбита истребителем МиГ-31. А к вечеру в преддверии пуска «Штормов» к Крыму со стороны Коблево были направлены пять БЛА типа «Бобер», которые менее заметны, чем те же БЛА Mugin-5. Они пролетели вдоль западного берега Крыма и встали на патрулирование у Новофедоровки, где и были сбиты. Спустя пару часов два бомбардировщика Су-24М атаковали Саки, который активно отслеживали дроны накануне и прошлой ночью, а также спутниковая группировка НАТО (за три дня сделано более 10 снимков). Но суть действий ВСУ очевидна: после ослабления флота основной задачей является подавление ПВО в Крыму, а сделать это возможно срывом боевого управления подразделений ПВО и ВКС. Именно поэтому акцент в первую очередь сделан на командных пунктах, – пишет «Рыбарь».

Важно помнить еще вот что: Крым для режима Зеленского – «идея фикс». Попытки ударов будут регулярными. Наше ПВО пока справляется…