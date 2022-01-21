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Отремонтировать автомобильную дорогу село Верхнесадовое – село Симиренко обещают к осени
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Отремонтировать автомобильную дорогу село Верхнесадовое – село Симиренко обещают к осени

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:17 21.01.2022

Подрядная организация «Дорожник» приступила к ремонту трассы село Верхнесадовое – село Симиренко протяженностью 3,5 км. Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Жители села Симиренко обращались по поводу состояния дорожного покрытия в департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, а также задавали вопрос губернатору Михаилу Развожаеву в ходе прямого эфира на телеканале СТВ.

На данный момент подрядная организация приступила к фрезерованию существующего слоя асфальтобетонного покрытия. На объекте планируется выполнить укладку выравнивающего слоя, ликвидацию просадок и устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, нанести дорожную разметку. Кроме того, специалисты заменят бортовые камни, люки и плиты перекрытия смотровых колодцев, отремонтируют тротуары. Завершить строительно-монтажные работы планируется в конце августа 2022 года, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В рамках реализации дорожного нацпроекта в Севастополе продолжается активная работа с общественностью, ее вовлечение в контроль качества выполняемых подрядчиком работ. В ходе выездных проверок контролирующая организация «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» и общественники общаются с жителями близлежащих улиц, указывают подрядчику на необходимость устранения замечаний.

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В 2022 году по программе нацпроекта «Безопасные качественные дороги» запланирован ремонт асфальтобетонного покрытия на 24 дорогах, из которых один объект капитального ремонта. После утверждения бюджета города планируется дополнить перечень.


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