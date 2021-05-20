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Отряды акции «Десант Победы» благоустроили исторические места Севастополя

Отряды акции «Десант Победы» благоустроили исторические места Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:19 20.05.2021

Студенческие отряды Севастополя в рамках ежегодной патриотической акции «Десант Победы» благоустроили и привели в порядок десятки памятных мест, связанных с событиями Великой Отечественной войны: ДОТы и мемориалы в разных районах города, братские захоронения, береговую батарею №113. Также в рамках акции участники благоустроили Аллею студенческих отрядов Севастополя в парке Победы.

19 мая состоялось закрытие патриотической акции «Десант Победы» старт которой был дан в апреле этого года. В мероприятии приняли участие 80 добровольцев, которые занимались благоустройством исторических и памятных мест на разных локациях города. На закрытии каждый участник акции получил сертификат и значок, в память того, что являлся участником столь значимой акции, — сообщили в пресс-службе Севастопольского регионального отделения  молодежной организации «Российские Студенческие Отряды».

Отряды акции «Десант Победы» благоустроили исторические места Севастополя

Мероприятие организовано Управлением по делам молодежи и спорта города Севастополя, ГБОУ ДО города Севастополя «Городской центр социальных и спортивных программ Севастополя», а также Севастопольским региональным отделением МООО «Российские Студенческих Отрядов».

фото: пресс-служба Севастопольского регионального отделения  молодежной организации «Российские Студенческие Отряды»

Отряды акции «Десант Победы» благоустроили исторические места Севастополя

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