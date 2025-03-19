В МВД по РК определили победителей конкурса «Лучший по профессии-2025» среди сотрудников правовых подразделений

Участники демонстрировали теоретические навыки по специальной подготовке. Вопросы касались правового контроля, судебно-исковой, нормотворческой, информационно-правовой деятельности и др. Состязание проходило в форме тестирования. Состязания прошли по физической и огневой подготовке: участники конкурса показали свои знания материальной части, мер безопасности, условий применения и использования оружия, а также демонстрировали свою силу, ловкость, быстроту и мастерство владения боевыми приемами борьбы, — рассказали в пресс-службе МВД России в Крыму.

В малом зале Министерства состоялось подведение итогов. Заместитель Министра внутренних дел по Республике Крым полковник полиции Василий Гостев наградил конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов и занявших три призовых места на первом этапе Всероссийского конкурса и пожелал всем участникам и победителям конкурса успехов в службе, а также постоянного повышения своего профессионального уровня.

Василий Гостев отметил, что проведение таких мероприятий, в первую очередь, направлено на совершенствование профессиональной компетенции сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, способствующих эффективному выполнению служебных обязанностей, выявление высококвалифицированных сотрудников, повышение заинтересованности в непрерывном совершенствовании профессионального мастерства сотрудников правовых подразделений МВД по Республике Крым и территориальных органов МВД России на районном уровне, подчиненных МВД по Республике Крым.

По итогам первого этапа Всероссийского конкурса первое место занял старший юрисконсульт отделения организационно-методического обеспечения и договорно-правовой работы правового отдела МВД по Республике Крым старший лейтенант внутренней службы Виктория Игнатенко.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым