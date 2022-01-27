Отряд «ЛизаАлерт» Крым приглашает на онлайн-лекцию для новичков, которая состоится уже в эту субботу, 29 января в 19:00.
Мы расскажем о том, как искать, где искать, когда искать, чем вообще можно быть полезным? Объясним, по каким методикам мы ищем и какие вообще бывают виды поисков. Вы познакомитесь с различными направлениями нашей деятельности, а также получите ответы на любые вопросы, — отмечают в Отряде.
Ориентировочная продолжительность встречи — 2 часа.
Для подключения необходимо:
1. Перейти по ссылке (если не переходит — скопировать ссылку и открыть ее в браузере)
2. Вписать свое имя.
3. Войти в комнату.
4. Смотреть, слушать и задавать вопросы!
Регистрация обязательна:
Ответственный за мероприятие: Ольга Халиляева
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