реклама крым
Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | Люди в Крыму | Отряд «ЛизаАлерт» Крым приглашает на онлайн-лекцию для новичков

crimeapress_news



реклама в крыму
Отряд «ЛизаАлерт» Крым приглашает на онлайн-лекцию для новичков

Отряд «ЛизаАлерт» Крым приглашает на онлайн-лекцию для новичков

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 19:49 27.01.2022

Отряд «ЛизаАлерт» Крым приглашает на онлайн-лекцию для новичков, которая состоится уже в эту субботу, 29 января в 19:00.

Мы расскажем о том, как искать, где искать, когда искать, чем вообще можно быть полезным? Объясним, по каким методикам мы ищем и какие вообще бывают виды поисков.  Вы познакомитесь с различными направлениями нашей деятельности, а также получите ответы на любые вопросы, — отмечают в Отряде.

Ориентировочная продолжительность встречи — 2 часа.

Узнайте больше:  Студенты Крыма в Татьянин день собрали книги для передачи в детдома

Для подключения необходимо:

1. Перейти по ссылке (если не переходит — скопировать ссылку и открыть ее в браузере)
https://app.proficonf.com/j/4cw7Jf60ibz
2. Вписать свое имя.
3. Войти в комнату.
4. Смотреть, слушать и задавать вопросы!

Регистрация обязательна:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTUQRg0ODON.. (чтобы в Отряде понимали количество участников. Если возникают проблемы с регистрацией — обращаться к ответственному за мероприятие).

Ответственный за мероприятие: Ольга Халиляева https://vk.com/id296515098


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.