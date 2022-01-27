Отряд «ЛизаАлерт» Крым приглашает на онлайн-лекцию для новичков, которая состоится уже в эту субботу, 29 января в 19:00.

Мы расскажем о том, как искать, где искать, когда искать, чем вообще можно быть полезным? Объясним, по каким методикам мы ищем и какие вообще бывают виды поисков. Вы познакомитесь с различными направлениями нашей деятельности, а также получите ответы на любые вопросы, — отмечают в Отряде.

Ориентировочная продолжительность встречи — 2 часа.

Для подключения необходимо:

1. Перейти по ссылке (если не переходит — скопировать ссылку и открыть ее в браузере)

https://app.proficonf.com/j/4cw7Jf60ibz

2. Вписать свое имя.

3. Войти в комнату.

4. Смотреть, слушать и задавать вопросы!

Регистрация обязательна:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTUQRg0ODON.. (чтобы в Отряде понимали количество участников. Если возникают проблемы с регистрацией — обращаться к ответственному за мероприятие).

Ответственный за мероприятие: Ольга Халиляева https://vk.com/id296515098

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