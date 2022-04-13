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Отряд «ЛизаАлерт» Крым призывает с пользой провести майские праздники

Отряд «ЛизаАлерт» Крым призывает с пользой провести майские праздники

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:57 13.04.2022

С 1 по 3 мая отряд «ЛизаАлерт» Крым совместно с инструкторами из других регионов, а также МЧС и ВСКС проведет масштабные межведомственные учения.

Если ты хочешь узнать больше об отряде и помогать в поисках — приходи! Мы расскажем, как, кого и где мы ищем, как правильно собираться на поиск, научим пользоваться компасом, навигатором и рацией, оказывать первую помощь и многое другое. Отработаем теоретические знания на практике и проведем учебный поиск в условиях, максимально приближенных к реальному, — призывают в отряде.

Место проведения: уточняется.  Проживание в палаточном лагере.  Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe24rO_DPxpk..

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