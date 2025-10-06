Отряд #ЛизаАлерт Республики Крым и Севастополя — статистика по пропавшим людям за сентябрь

Статистика отряда #ЛизаАлерт Республики Крым и города Севастополь за сентябрь 2025 года.

В сентябре в отряд поступила 41 заявка на поиск пропавших людей по всей Республике Крым и г. Севастополь. Из них найдены живыми — 29, найдены погибшими — 2, найдены родные — 2, не найдены — 6, неподтверждённые заявки — 2.

Поиски тех, кто не найден, продолжаются: распространяется информация, проверяются свидетельства. Берегите себя и своих близких!

голоса Оцените материал

Просмотры: 16