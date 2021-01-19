Отсчет пошел: ломбарды осваивают жизнь в новой реальности

С 11 января для ломбардов начала действовать процедура допуска на финансовый рынок .

Теперь действующие ломбарды, и те, кто только собирается получить этот статус, должны предоставить в Центральный банк Российской Федерации сведения для включения в государственный реестр. Если ломбарды до 10 апреля 2021 года не успеют это сделать, то их деятельность будет ограничена.

Что это будут за ограничения, и для чего потребовались очередные новации – комментирует управляющий Отделением Севастополь Центрального банка Российской Федерации Михаил Бежан.

Почему возникла необходимость организовать допуск ломбардов на финансовый рынок?

Такая необходимость возникла не вчера. Напомню, современное регулирование ломбардной деятельности появилось в России еще в 2007 году. Надзорные полномочия в отношении ломбардов Центральный банк РФ получил только в 2013 году. С того времени регулирование ломбардной отрасли претерпевало изменения, направленные, в первую очередь, на построение прозрачного, цивилизованного рынка финансовых услуг.

Нынешние новации в части допуска ломбардов на финансовый рынок – очередной и, пожалуй, важнейший шаг в этом направлении. Вступившие в силу с 11 января этого года правила допуска ломбардов на финансовый рынок – это не только новый порядок ведения государственного реестра ломбардов, они также включают в себя требования к деловой репутации органов управления ломбарда и его владельцев (участников, акционеров).

Изменения правил допуска ломбардов на финансовый рынок, безусловно, положительно повлияют на повышение качества услуг ломбардного рынка, предотвратят появление на рынке недобросовестных участников.

Подчеркиваю, ломбарды смогут осуществлять свою деятельность с момента внесения полных сведений в вышеуказанный реестр. Юридическое лицо, не состоящее в государственном реестре ломбардов, не имеет права использовать в своем названии слово «ломбард» более 90 дней.

Предполагается ли какой-то отбор ломбардов, или процедура носит уведомительный характер?

Новые правила распространяются на все ломбарды вне зависимости от их специфики. Ранее существовавший реестр ломбардов велся на основе данных ЕГРЮЛ, теперь одной регистрации организации в налоговых органах недостаточно.

Ломбарды, сведения о которых были включены в госреестр по состоянию на 11 января 2021 года, в нем пока остаются. Однако им необходимо направить в Банк России предусмотренное законом заявление с приложением пакета документов, подтверждающих их соответствие новым требованиям, как к самой организации, так и к деловой репутации должностных лиц и собственников ломбарда. Те ломбарды, которые этого не сделают, с 10 апреля 2021 года не смогут выдавать потребительские займы и менять сроки исполнения обязательств по ранее выданным займам. Если этого не произойдет и далее, то с 9 июля 2021 года такие организации будут исключены регулятором из госреестра.

Организации, которые хотят получить статус ломбарда впервые, также обязаны соблюдать новые правила допуска. То есть, появление в госреестре ломбардов новых игроков после этой даты означает, что они пришли на рынок уже по новым правилам.

Есть ли претензии к ломбардам со стороны Центрального банка?

Контрольно-надзорные функции осуществляются Банком России непрерывно. В части нарушений законодательства и недобросовестных проявлений, ломбардный рынок в этом смысле не отличается от иных участников финансового рынка.

При реализации Банком России своих надзорных полномочий в ломбардной отрасли фиксировались различные недобросовестные практики, направленные на обход требований законодательства, откровенное игнорирование ограничений и грубые нарушения закона. Например, в части страхования принятых в залог вещей или ведение запрещенной деятельности. Последним трендом недобросовестного поведения стала совместная деятельность в сфере комиссионной торговли, так называемая псевдоломбардная деятельность комиссионок.

При выявлении нарушений регулятор принимает меры надзорного реагирования, они бывают разные – от надзорного совещания или предписания до обращения в суд о ликвидации ломбарда.

Нововведения в отношении деятельности ломбардов помогут потребителям отличить профессионального заимодавца, надзор за которым осуществляет Центральный банк, от мошенника, и будут способствовать дальнейшему формированию честной конкурентной среды на рынке потребительского кредитования. Повысится уровень прозрачности ломбардной отрасли и защищенность интересов потребителей, и граждане смогут получать более качественные и безопасные финансовые услуги.

Источник: пресс-служба Отделения Севастополь Центрального банка Российской Федерации