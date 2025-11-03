Оценку пригодности ИЖС при покупке с использованием маткапитала предлагают отменить

Парламентарий подчеркнула, что после принятия закона об обязательной оценке пригодности жилья для проживания перед его покупкой за счёт средств маткапитала россияне начали жаловаться на поборы. При этом, согласно документу, заключения должны выдавать межведомственные муниципальные комиссии, а не независимые эксперты, получающие вознаграждение за свои услуги.

Вместе с коллегой по Госдуме Татьяной Буцкой провели опрос. Выяснилось, что практика дополнительных поборов существует во многих регионах. Собрались в Минстрое, чтобы обсудить, как исправить возникшую проблему. Договорились о том, что кроме продолжения воспитательной и разъяснительной работы с регионами подумаем над дополнительным законодательным регулированием, — сказала Светлана Разворотнева.

Руководитель и основатель строительной компании АПС ДСК Александр Кальсин в разговоре с корреспондентом Циан.Журнала поприветствовал инициативу, снимающую очередной бюрократический барьер.

Иногда процедура выполняется только ради процедуры. Когда человек покупает жильё, в дополнительных подтверждениях нет необходимости. Само это понятие означает, что объект пригоден для проживания, построен по стандартам и нормативам, — отметил девелопер.

По его словам, текущая ситуация с требованием экспертизы о пригодности приводит к тому, что подрядчики просто не хотят работать с покупателями, который приобретают объекты с использованием средств материнского капитала.

А это полностью противоречит демографической политике, которую проводит государство, — добавил Александр Кальсин.

Основатель бизнес-экосистемы Open Village Владислав Копица подчеркнул, что благодаря принятию инициативы расходы покупателей ИЖС немного сократятся.

Но будет ли этот дом качественным без данной экспертизы — это уже на страх и риск заёмщика. Да, станет дешевле— грубо говоря, на 100 тыс. рублей. Но точно не безопаснее, — подытожил эксперт.

источник: ЦИАН