От севастопольцев после атаки со стороны ВСУ поступило более 140 заявок

, поступило от жителей как многоквартирных, так и частных домов в Севастополе после атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на воскресенье. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Вместе с первым заместителем Алексеем Николаевичем Парикиным и и. о. заместителя Евгением Сергеевичем Горловым сегодня были в двух домах, наиболее пострадавших от обстрела ВСУ в ночь с субботы на воскресенье. <…> В целом по городу: по состоянию на 18 часов от жителей поступила 141 заявка: в многоквартирных домах выбиты окна, в частных повреждены окна, двери и крыши. Комиссии за сегодня отработали 130 заявок, остальные отработают завтра, — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, на улице Ялтинской, где осколок ракеты попал в торец дома, в настоящее время рабочие закрывают прораны, газоснабжение уже восстановлено.

Конструктив будет также полностью восстанавливаться. Пообщался с дочерью погибшего мужчины. Потерять отца — огромное горе. Боль утраты невозможно унять. Могу сказать только одно: обязательно поддержим ее, — отмечает губернатор Севастополя.

Развожаев также уточнил, что одна из квартир в жилом доме на улице Гранатной, куда попал осколок, получила большие разрушения. В момент попадания осколков в помещении находилась пожилая женщина, с которой «все в порядке». На время восстановительных работ семье предоставят жилье из маневренного фонда. Работы по восстановлению уже ведутся, их поручено провести максимально оперативно.

Люди задавали вопросы про поврежденные машины, по ним также нужно отработать с комиссиями. Делать оценку и фотофиксацию повреждений, подтверждающую факт поражения осколками или обрушившимися элементами домов, — добавил глава города.

источник: ТАСС