Отсидела, вышла, взялась за старое. В Симферополе задержали «профессиональную» воровку

Так, в июне в полицию Симферополя обратились несколько управляющих городских магазинов. Заявители рассказали, что при просмотре камер видеонаблюдения установили, как неизвестная женщина «выносила» из магазина различные товары – продукты питания и средства личной гигиены. Имея затруднительное финансовое положение, злоумышленница пришла в магазин, где убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает, взяла с полки стеллажа продукцию, сложила ее в черный полимерный пакет и поспешила удалиться из торговой точки, минуя кассу. Затем «расхитительница» направилась на один из городских рынков, где продала похищенный товар неустановленному лицу. Когда фигурантка выходила из рынка, то ее узнала продавец магазина и попросила вернуть похищенную продукцию. Однако, ни товара, ни денег при злоумышленнице уже не было. Тогда бдительные сотрудники торговой точки позвонили в полицию, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа ОП № 1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю, которая доставила гражданку в отдел для дальнейшего разбирательства.

В результате проведенного предварительного расследования, отделами дознания ОП № 1 «Железнодорожный» и ОП № 3 «Центральный» УМВД России по г. Симферополю выявлено, что злоумышленница причастна еще к 7 эпизодам кражи. Общий ущерб составляет более 33 тысячи рублей.

Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Фигурантка находится под подпиской о невыезде.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым