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Отставка и назначение руководителя мининформа Крыма
На фото из ВК: Михаил Афанасьев

Отставка и назначение руководителя мининформа Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 17:27 03.02.2020

В Крыму новый руководитель министерства внутренней политики, информации и связи. Утром Глава РК Сергей Аксёнов принял отставку руководителя мининформа Сергея Зырянова. Соответствующий указ был опубликован на сайте республиканского Совмина. Формулировка увольнения: «по собственному желанию».

Кресло руководителя этого одного из ключевых министерств пустовало недолго. Сегодня же Глава РК назначил министром внутренней политики, информации и связи Крыма Михаила Афанасьева. Ранее тот возглавлял администрацию города Саки.

К СМИ, связи и медиа чиновник ранее отношения имел. Известно, что Михаил Афанасьев родился в 1982 году в Севастополе. До назначения на должность министра с середины августа 2019 года руководил администрацией города Саки. Образование – юридическое. Работал судьей, в ФНС, занимал должность заместителя министра труда и социальной защиты Республики. Михаилу Афанасьеву 38 лет. Он один из самых молодых министров в современной истории Крыма.

Отставка и назначение руководителя мининформа Крыма

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