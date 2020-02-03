Отставка и назначение руководителя мининформа Крыма

В Крыму новый руководитель министерства внутренней политики, информации и связи. Утром Глава РК Сергей Аксёнов принял отставку руководителя мининформа Сергея Зырянова. Соответствующий указ был опубликован на сайте республиканского Совмина. Формулировка увольнения: «по собственному желанию».

Кресло руководителя этого одного из ключевых министерств пустовало недолго. Сегодня же Глава РК назначил министром внутренней политики, информации и связи Крыма Михаила Афанасьева. Ранее тот возглавлял администрацию города Саки.

К СМИ, связи и медиа чиновник ранее отношения имел. Известно, что Михаил Афанасьев родился в 1982 году в Севастополе. До назначения на должность министра с середины августа 2019 года руководил администрацией города Саки. Образование – юридическое. Работал судьей, в ФНС, занимал должность заместителя министра труда и социальной защиты Республики. Михаилу Афанасьеву 38 лет. Он один из самых молодых министров в современной истории Крыма.